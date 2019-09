Baustelle am Spielplatz hat Auswirkungen

Die Baustelle am Abenteuerspielplatz (ASP) wird noch ein knappes Jahr bestehen. Das Ferienprogramm war zwar davon nicht beeinträchtigt. Probleme gab es wegen des Spielhaus-Neubaus aber dennoch.

Germering – „Natürlich merkt man die Baustelle“, sagt ASP-Leiter Martin Pollock. Vor allem die Kinder und Eltern seien unsicher, die die Einrichtung am Aubinger Weg nur unregelmäßig besuchen. Das beginne mit der Suche nach Toiletten und ende mit der Frage, wo sich denn nun das Spielhaus befinde.

Nicht nur einmal hat Pollock seit dem Beginn der Bauarbeiten Anfang Juni erklärt, dass im Juli kommenden Jahres ein neues Spielhaus stehen wird. Und dass man bis dahin in einer Containeranlage untergebracht sei. „Mit Kreativ- und Spielraum“, wie Pollock betont. Wer den ASP besuche, müsse also auf kaum etwas verzichten. Nur das mit dem Trampolinspringen klappe natürlich nicht.

Die regelmäßigen Besucher hätten sich damit „super arrangiert“, wie es der ASP-Leitter ausdrückt. Auch damit, dass man ein wenig um die Baustelle herumlaufen muss, um zur Wühlmaus-City zu gelangen, in der weiter gebastelt und gehämmert werden kann.

So konnte auch das Ferienprogramm reibungslos abgewickelt werden. Bis zum Ende der Ferien und auch noch in der ersten Schulwoche hat der ASP nun erst einmal geschlossen. Wie Pollock informierte, öffne man aber wieder am 17. September. Ähnlich habe man es bereits im Vorjahr gehandhabt. Das habe sich bewährt und gut organisieren lassen. Deshalb habe man es beibehalten, so der Leiter des ASP zum Betriebsurlaub der Einrichtung

Der letzte Freitag im August bedeutete aber nicht nur den letzten Tag im Ferienprogramm des Spielplatzes. Auch zwei Mitarbeiterinnen von Pollock wurden gleichzeitig verabschiedet. Jessica Hierholzer unterstützte während ihres Praktikums zum berufsbegleitenden Studium seit Mai das ASP-Team. Der Stadt wird sie erhalten bleiben, weil sie mehrere Stationen durchläuft, als nächstes die Jugendbegegnungsstätte.

Sofie Hoffmann, seit Herbst letzten Jahres im Rahmen des Bundesfreiwilligenjahres am Abenteuerspielplatz tätig, sammelte in dieser Zeit wertvolle Erfahrung. Die sollen ihr zugute kommen, um sich den Berufswunsch Kinderpflegerin erfüllen zu können.

Der Spielplatz bleibt jetzt erst einmal für zwei Wochen geschlossen. Seinen Betrieb nimmt er wieder am Dienstag, 17. September, ab 13 Uhr auf.