Bayern-Fan prellt Taxifahrer  - dann beschimpft er genau die Polizisten, die ihn suchen

Zwei Germeringer haben einen Taxifahrer um dessen Lohn geprellt. Einen der beiden konnte die Polizei umgehend dingfest machen - weil er die Beamten von einem Balkon herab lautstark beschimpfte.

Germering - In der Früh um etwa 6.30 Uhr rief ein Münchner Taxifahrer die Polizei in die Steinbergstraße. Zwei Männer hätten ihn um den Fahrpreis von 72 Euro geprellt, berichtete der Fahrer. Er hatte die beiden von Cafe an der Wenzelstraße nach Germering gebracht. Die zwei Männer seien dann einfach ohne zu bezahlen ausgestiegen. Einer der Männer sei dann nach kurzer Zeit zu ihm zurückgekommen und habe ihn mit einer Bierflasche bedroht, schilderte der Taxifahrer.

Polizisten suchten nach den Männern, was zunächst aber erfolglos blieb. Plötzlich allerdings erschien ein 29-jähriger Mann auf dem Balkon eines vierstöckigen Wohnblocks und begann sofort, von oben herab lauthals die Polizeibeamten zu beleidigen. Diesen Mann konnte der 33-jährige Taxifahrer sofort als einen der beiden „Schwarzfahrer“ identifizieren.

Nachdem Unterstützung eingetroffen war, begaben sich die Polizisten zu dem Hauseingang, wo ihnen der 29-Jährige, der ein Fußballtrikot des FC Bayern München trug, bereits im Treppenhaus von oben entgegenkam. Nach einem kurzen Gerangel konnte er dort überwältigt und festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten zudem noch geringe Mengen Kokain und Marihuana auf dem Wohnzimmertisch sichergestellt werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Germeringer Inspektion und nach der Aufnahme zweier Anzeigen wegen Leistungserschleichung beziehungsweise Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz durfte der polizeibekannte Germeringer wieder nach Hause gehen.

(st)