18-Jähriger verletzt Kontrahenten mit Messer am Hals

Ein 18-Jähriger hat bei einem Streit in Germering einen 17-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzt. Der Täter sitzt in Haft - doch der Polizei stellen sich noch einige Fragen.

Germering - Zu der massiven Auseinandersetzung kam es am vergangenen Sonntag um 2:15 Uhr in der Nähe des Rathauses in Germering. Die beiden jungen Männer waren laut Kripo schon vorher auf einer Party in einen auch körperlich ausgetragenen Streit geraten. Als die beiden in der Nacht in der Gegend der Goethestraße/Domonter Straße und Ludwig-Thoma-Straße wieder aufeinander, ging die Schlägerei weiter. Dabei fügte der 18-Jährige seinem Gegenüber mit einem Klappmesser, das wohl auch als Schlagring verwendet werden kann, Schnittverletzungen am Hals zu.

Der 17-Jährige ging wegen seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Erst jetzt wurde der Fall polizeibekannt. Am Tatort traf die Polizei den Täter nicht mehr an. Nach Ermittlungen gelang es, die Identität des Tatverdächtigen zu klären. Sein Aufenthaltsort blieb jedoch zunächst unbekannt. Am Donnerstag, 21. Februar, klickten bei dem 18-Jährigen jedoch die Handschellen. Kriminalbeamte nahmen ihn in der Wohnung eines Bekannten in Germering fest. Die sachleitende Staatsanwaltschaft München II hat gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erwirkt.

Zeugenaufruf

Die Polizei sucht Zeugen insbesondere des Vorfalls am Rathaus. Weiterhin hat offensichtlich eine Frau aus einer Gruppe von Passanten, unmittelbar nach der Tat mit einem oder beiden Beteiligten gesprochen. Alle Angehörigen dieser Gruppe sind wichtige Zeugen und können der Kriminalpolizei sehr in ihren Ermittlungen helfen. Auch der Verbleib der Tatwaffe, ein rot lackiertes Klappmesser, das auch zum Schlagring umfunktioniert werden kann, ist von wesentlicher Bedeutung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer (08141) 6120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.