Faschings-Agentinnen in geheimer Mission bei Germerings großer Party

Es gibt Dinge, die gehören zum Fasching wie das Amen zur Kirche. Köln hat seine aufwendig gestalteten Satire-Wagen. Rio glänzt mit leicht bekleideten Samba-Tänzerinnen. Und in Germering sind Sabine und Susanne nicht mehr wegzudenken.

Germering – Den Geheimagenten hatten sie noch nicht als Verkleidung. Wäre aber durchaus mal eine Überlegung wert. Denn das mit dem Konspirativen haben Sabine und Susanne richtig gut drauf. Getarnt als Närrinnen halten die Freundinnen das Germeringer Faschingstreiben im Hintergrund am Laufen. Und das seit über zehn Jahren. Jetzt steht der nächste Einsatz an. Inkognito selbstverständlich. Verkleidet diesmal als Christbäume.

Nachschub für die Buden

Ihre Mission ist es, dafür zu sorgen, dass den Buden der Nachschub nicht ausgeht. Besteck hierher bringen, neue Würstl dahin liefern, die Standl mit Wechselgeld versorgen. Und wenn den Animations-Tiger auf der Bühne mal mal ein dringendes Bedürfnis plagt, dann springt das Duo ein und macht Stimmung an seiner Stelle.

Die Projektleiterin und die Hausfrau sorgen dafür, dass beim Faschingstreiben alles rund läuft. „Wir sind da so reingerutscht“, sagt Sabine. Denn ursprünglich war das Duo als Begleitung der Jugendgruppen der Tanztruppe Fun Unlimited dabei, wo auch ihre Töchter mit von der Partie waren. Für die beiden großen Faschings-Fans war das immer eine Riesen-Gaudi. Einmal hatten die Freundinnen auch ihr eigenes Standl. „Aber wir sind viel lieber in der Menge unterwegs“, sagt Sabine. Über mangelnde Bewegung können sich Sabine und Susanne nicht beklagen. „Wir legen mehrere Kilometer an diesem Tag zurück.“

In Eigenregie hergestellt

Dass sie dabei in ausgefeilten Kostümen unterwegs sind, versteht sich für das Duo von selbst. Natürlich im Partner-Look. Und selbstverständlich werden die Outfits in Eigenregie hergestellt. Zu sehen waren Sabine und Susanne schon als Meerjungfrau, Zigeuner, Obstkorb oder Putzfrau. Viel Geld wird dafür nicht investiert. Selbst ist die Frau, lautet die Devise. Schließlich lässt sich mit Geschick und Phantasie so einiges aus dem Hut zaubern. Ihr bisheriger Favorit? „Der Clown, auch wenn wir dabei kaum zum Arbeiten gekommen sind, weil alle Fotos mit uns machen wollten.“

Bekannt wie bunte Hunde

Dieses Schicksal könnte die zwei Germeringerinnen heuer wieder ereilen. Denn wandelnde Christbäume sieht man ja auch nicht alle Tage. Und noch eine große Bürde wartet auf die Faschings-Agentinnen in geheimer Mission: Weil sie mittlerweile bekannt wie bunte Hunde sind, und nicht wenige Narren unter ihrem Kostüm zu Fasching eine Spendierhose tragen, werden Sabine und Susanne immer wieder eingeladen. „Da muss man wirklich aufpassen.“ Denn im Gegensatz zu der feiernden Menge müssen die zwei einigermaßen nüchtern bleiben.

Aber das ist kein Problem. Schließlich kann das Duo Party auch ohne viel Promille. Und für das ein oder andere Gläschen ist ja auch noch am Abend Zeit. Wenn die Massen den Platz verlassen und in die Kneipen strömen, sichern sich auch Sabine und Susanne ihren Platz am Tresen. Diesen Absacker haben sie sich dann auch verdient. (Von Tobias Gehre)

Das Faschingstreiben

beginnt am Faschingsdienstag um 13 Uhr vor der Stadthalle. Es treten Animateure und Garden von Fun Unlimited auf. Später bekommt der Bürgermeister den Stadtschlüssel von den Narren zurück.