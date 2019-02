Mann parkt Auto - als er zurückkommt, findet er dreisten Zettel

In Germering ist das Auto eines Münchners übel zerkratzt worden. Außerdem hinterließ der Täter einen Zettel mit Beschimpfungen.

Germering - Die Polizei spricht von einem „unglaublichen Fall von Dreistigkeit“: Ein Unbekannter zerkratzte am Dienstagnachmittag mitten in Germering vor dem alten Unterpfaffenhofener Rathaus an der Planegger Straße die gesamte rechte Seite eines Honda Jazz mit einem spitzen Gegenstand.

Münchner kommt zu Auto und findet Zettelt an Scheibenwischer

Dessen Besitzer, ein 50-jähriger Mann aus München, hatte sein Fahrzeug für rund eine halbe Stunde auf dem Parkplatz des dortigen „Zenja-Hauses“ geparkt. Der Münchner traute seinen Augen nicht, als er beim Zurückkommen auch noch einen Zettel an seinem Scheibenwischer vorfand.

Auf diesem stand zu lesen: “Sie sind ein Riesen-A-Loch. Sehr nett einen so zu zuparken. Sie Rindvieh!” Die Serie von mutwilligen Sachbeschädigungen an geparkten Pkw aus den vergangenen beiden Jahren scheint sich auch im Jahr 2019 in Germering fortzusetzen, befürchtet die Polizei.

Lesen Sie auch auf Merkur.de*:

Städtische Mieter beklagen sich über Heizprobleme und Kosten



Die Stammtisch-Reihe der Olchinger CSU ist mit einem brisanten Auftakt gestartet: Im Nebenzimmer des Kolpingheims drehte sich alles um die – politisch kontrovers diskutierten – teils drastisch erhöhten Nebenkosten für städtische Mieter.

Unfall: Polizist in zivil will helfen - mit Rettungsdienst kommt es zum Streit

Ein hochrangiger Polizist hat - privat unterwegs und in zivil – bei einem Unfall den Verkehr geregelt. Nun landete der 56-Jährige vor dem Amtsgericht Dachau - wegen des so genannten „Gaffer-Paragrafen“.

Frau (19) verursacht angetrunken schweren Unfall - Urteil: Sozialstunden und ein Buch lesen

Eine junge Frau baut bei Leutstetten angetrunken einen schweren Unfall. Das Urteil vor Gericht: Sozialstunden und ein Buch lesen.