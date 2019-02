Stadt Germering sucht im Netz mehr Nähe zum Bürger

Die Stadt hat einen neuen Internetauftritt. Dieser soll für die Besucher klar, übersichtlich und benutzerfreundlich sein. Zentraler Bestandteil sind mehrere ausgewählte Germeringer.

Germering – Sie sollen für mehr Bürgernähe sorgen. Die neue Online-Präsenz ist Teil der Markenkampagne der Großen Kreisstadt. „Nach acht Jahren ist eine neue Stadt-Seite kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit“, sagte Oberbürgermeister Andreas Haas bei der Präsentation. Die neue Internetseite ist nicht nur übersichtlicher geworden, sondern soll auch leichter bedienbar sein und eine schnellere Suche ermöglichen. So findet sich etwa der Sitzungskalender auf der Hauptseite. Hier sind alle anstehenden Sitzungen des Stadtrats und seiner Ausschüsse aufgelistet. Auch das Bürgerserviceportal „Rathaus Online“ ist jetzt auf der Startseite zu finden. Dort können etwa Geburtsurkunden oder Meldebescheinigungen beantragt werden.

Inhalte vorlesen lassen

Vorteile bringt die Seite zudem für Menschen mit Einschränkung – etwa mit Leseschwäche und schlechtem Sehvermögen – oder für ältere Personen. Sie können sich Inhalte vorlesen lassen. Auch die so genannte leichte Sprache findet auf der Webseite Einzug. Viele Texte wurden übersetzt, um den Internetauftritt barrierefrei zu machen.

Die Erstellung der neuen Seite dauerte 15 Monate. Projektleiterin Susanne von der Heiden weist darauf hin, dass die Webpräsenz auch in Zukunft durch neue Inhalte ergänzt wird. Die heutige Zeit fordere eine stetige Anpassung. So soll der YouTube-Kanal Germerings einbezogen werden. Man dürfe sich dem technischen Fortschritt nicht verschließen, meint Helmut Fetsch aus dem Bereich Information und Kommunikation im Rathaus. Dies sieht OB Haas genauso. Denn eine Homepage sei nie so wirklich fertig.

34 Germeringer im Boot

Um die neue Seite möglichst bürgernah zu gestalten, hat sich die Stadt 34 Germeringer ins Boot geholt. Sie zieren jetzt die Startseite und sind auf verschiedenen Teilseiten zu sehen. „An dieser Stelle danke ich ganz besonders für die spontane Bereitschaft der Teilnehmer an unseren neuen Banner-Fotos und deren Begeisterung bei den Aufnahmen“, sagt Rathaus-Chef Haas. Das neue Erscheinungsbild ist aber nicht in Stein gemeißelt. Geplant ist, dass in Zukunft auch andere Bürger auf den Seiten zu sehen sind. Das soll die Seite noch lebendiger machen.

Der überarbeitete Internetauftritt ist Teil der neu entwickelten Marke Germering. Die Homepage ist dem Markendesign angepasst. Außerdem ist der Onlineauftritt so aufbereitet, dass die Seite auch problemlos per Smartphone oder Tablet aufgerufen werden kann.

Der Veranstaltungskalender

Komplett neu ist der Veranstaltungskalender. Dieser lebt auch von den Vereinen. Anstehende Veranstaltungen sollen von ihnen selbst eingetragen werden. Die Funktion kann auch von überregionalen Klubs, Organisationen, Genossenschaften oder Institutionen genutzt werden. Neu ist auch eine Version des Internetauftritts in französischer und ungarischer Sprache. Damit sollen Germerings Partnerstädte Domont und Balatonfüred geehrt werden. Der am häufigsten benutzte Bereich der alten Webseite ist die Rathaus-Webcam. Sie wird auch in der neuen Onlinepräsentation verfügbar sein.