Auto beginnt zu qualmen und fängt dann Feuer

Von: Thomas Steinhardt

Die Feuerwehr löschte den Brand. © FFW Unterpfaffenhofen

Der Wagen einer 28-Jährigen ist am Montag in der Früh bei Germering in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Germering - Die 28-Jährige aus dem Landkreis Starnberg war um 8.40 Uhr auf der A96 in Richtung Lindau unterwegs, als eine Warnleuchte ihres Hyundai einen Fehler meldete. Die Fahrerin entschloss sich deshalb, die Autobahn bei Germering-Süd zu verlassen, berichtet die Polizei.

An der Einmündung zur Germeringer Spange begann der Benziner schließlich zu rauchen. Die Fahrerin verließ das Fahrzeug, ehe dieser in Flammen aufging und komplett ausbrannte. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Fahrbahn wurde durch die Flammen beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Unterpfaffenhofen war für die Löscharbeiten im Einsatz. Die Anschlussstelle Germering-Süd musste für eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 15 000 Euro. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauern an.

