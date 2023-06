Beim Germeringer Wirtschaftsempfang dreht sich alles um Nachhaltigkeit

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Stadt hat zum 15. Wirtschaftsempfang geladen – und fast alle sind gekommen. Im Orlandosaal der Stadthalle blieben am Mittwochabend nur wenige Plätze frei. © Peter Weber

Die Stadt Germering hat zum 15. Mal das heimische Gewerbe zu einem Empfang in den Orlandosaal der Stadthalle eingeladen.

Germering – Eröffnet wurde der Empfang nicht wie gewohnt mit einer Begrüßungsrede von OB Andreas Haas. Stattdessen war auf einer großen Leinwand überlebensgroß Kabarettist Django Asül zu sehen, der den Besuchern erklärte, warum er seit 25 Jahren immer wieder gerne in Germering auftrete. Er lieferte eine satirische Beschreibung der Germeringer Besonderheiten, die im voll besetzten Saal immer wieder für Lacher sorgte.

Satirischer Blick auf die Stadtgeschichte

Die Besucher erfuhren unter anderem, dass die Stadt immer schon international gewesen sei. Sogar die Römer hätten hier schon gesiedelt. Eine Villa Caustica mit Fußbodenheizung zeuge davon –in Germering sei also auch der Vorläufer der Wärmepumpe erfunden worden. Django Asül prophezeite der Stadt in diesem kurzen, von Johnny Freifeldt gedrehten Film, noch eine glänzende Zukunft: „2025 wird Germering zur Großartigen Kreisstadt ernannt.“

Django Asül eröffnete den Wirtschaftsempfang von der Leinwand aus mit satirischen Anmerkungen. © Peter Weber

Der von den BR-Brettlspitzen bekannte Moderator Jürgen Kirner holte die Gäste dann zurück in die Gegenwart. Die Herausforderungen für die Wirtschaft seien groß, meinte er in Anspielung auf die anhaltende globale Krisensituation. Dass der Empfang unter dem Motto „Nachhaltiges Wirtschaften“ stand, war auch dieser Lage geschuldet. Aus Sicht von OB Andreas Haas bestehe hier unbestritten Handlungsbedarf in nahezu allen Bereichen und Tätigkeitsfeldern: „Mit ein bisschen Druckerpapier sparen, LED-Beleuchtung im Schaufenster und einer Solaranlage auf dem Dach ist es bei weitem nicht getan.“

Nachhaltiges Wirtschaften gelinge Haas zufolge nur mit einer langfristige Strategie. Die Stadt sei dabei, ein solche zu erarbeiten. Einiges wie der Energienutzungsplan sei schon fertig und stehe vor der Umsetzung: „Die Planung für die Nutzung erneuerbarer Energien geht voran.“

Talkrunde über Nachhaltigkeit

Im Wirtschafts-Talk, den Jürgen Kirner moderierte, wurde die Thematik ebenfalls aufgegriffen. Die Vorsitzenden des Wirtschaftsverbandes, Katrin Schmidt und Jürgen Andre, sowie Marion Wimmer vom Ingenieurbüro J. Schneider berichteten von den Problemen beim Erreichen von mehr Nachhaltigkeit. Sie beklagten vor allem zu viel Bürokratie und oftmals eine Realitätsferne der gesetzlichen Vorgaben. Petra Tech, Standortförderin der Stadt, wies unter anderem auf die Tatsache hin, dass die Stadt bei der Umsetzung von geforderten Maßnahmen oft mit den Kosten alleine gelassen werde.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Netzwerken und Geselligkeit

Musikalisch umrahmt wurde der Wirtschaftsempfang von Schülern des Carl-Spitzweg-Gymnasiums. Die Band The Tips begeisterte unter anderem mit einem Abba-Medley – den Namen habe man gewählt, weil Tip auf englisch Spitze bedeutet und so ein Bezug zu Spitzweg bestehe, erklärte der Sänger der Band. Die nicht weniger schlechte Big Band der Schule beendete den offiziellen Teil des Abends mit einem fulminanten Stück. Anschließend war „Netzwerken“ angesagt. Die neuen Stadthallen-Wirte servierten im angrenzenden Forum Fingerfood und Getränke. Die Besucher hatten die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.