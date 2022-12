Kreuzlinger Feld: Beim offenen Dialog in der Stadthalle werden Ideen gesammelt

Germering

Die Bürger wollten mitreden bei der Bebauung des Kreuzlinger Feldes – nun startet der Beteiligungsprozess. Der Stadtrat hat dies einstimmig beschlossen. Die Frage war nur: Wie genau soll das Verfahren eigentlich aussehen?

Germering – Die Germeringer dürfen sich am Ideen- und Realisierungswettbewerb zur Bebauung des Kreuzlinger Felds beteiligen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Strittiger war hingegen die Art der Beteiligung. Letztendlich entschied man sich mehrheitlich dafür, drei Vertreter aus verschiedenen Bereichen festzulegen, quasi als Sprachrohre. Diese werden aber lediglich beratende Funktion haben.

Einer davon wird durch ein Mitglied der Bürgerinitiative gestellt, ein weiterer soll durch einen öffentlichen Aufruf gewonnen werden. Hier werden die Bewerber aufgefordert, eine kurze Begründung anzugeben. Ein weiterer Vertreter wird aus den Reihen der Eigentümer kommen.



Eigentümer befangen

Dies blieb nicht ohne Kritik. Angelika Kropp-Dürr (Grüne) mahnte, dass die Eigentümer befangen wären. Anders sahen dies Daniel Liebetruth (SPD) und CSU-Fraktionssprecher Oliver Simon, die vom Grundsatz her die Einbeziehung der Eigentümer befürworteten. Aus der Fraktion der Grünen kamen noch weitere Anmerkungen. Gerhard Blahusch hatte sich dafür ausgesprochen, den Bürgervertretern zusätzlich Stimmrecht einzuräumen.



An dieser Stelle erklärte Stadtbaumeister Jürgen Thum die Zusammenstellung der stimmberechtigten Gremien beim Ideen- und Realisierungswettbewerb. Dort sind neben Sach-Preisrichtern, die unter anderem von den Fraktionen gestellt werden, auch Fach-Preisrichter wie zum Beispiel Architekten vertreten. Letztere müssen aus formalen Gründen einen Vertreter mehr stellen, um stets eine Entscheidung herbeiführen zu können. In diesem Zusammenhang hatte Oberbürgermeister Andreas Haas (CSU) Bedenken, dass das Gremium durch weitere Mitglieder aufgebläht werde. Ebenso könne es seiner Meinung nach in so einem Fall schwierig werden, ausreichend Fach-Preisrichter zu gewinnen. „Außerdem müssen wir als Stadt die Fach-Preisrichter bezahlen.“



Von Seiten der Grünen-Fraktion erfolgte daraufhin der Vorschlag, die Anzahl der Fraktionsvertreter zu reduzieren. Oberbürgermeister Haas erwiderte jedoch, es werde auch hier sehr schwierig, zu entscheiden, welche Fraktion wegfallen solle.



Die Beratung im Stadtrat war notwendig geworden, weil in der Bürgerversammlung am 9. November ein Antrag angenommen worden war. Dieser sah vor, „dass Bürger bei der Abstimmung zur Auswahl des zu realisierenden Architektenentwurfs beteiligt werden“.

Beim offenen Dialog in der Stadthalle werden Ideen gesammelt

Das Kreuzlinger Feld ist ein Dauerbrennerthema. Bereits im April kippte ein Bürgerentscheid den Bebauungsplan. Die Stadt hat daraufhin das Fachplanungsbüro AKFU mit der Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs zur Neuplanung beauftragt. Wichtig sei außerdem gewesen, eine möglichst große Zahl der Bürger mit ins Boot zu holen und somit Ideen zu sammeln. Auch hierfür wurde ein Fachbüro herangezogen.

Wie das nun in der Praxis aussieht, kann man sich an diesem Montag 5. Dezember, zwischen 17 und 20 Uhr im Orlandosaal der Stadthalle anschauen. Dort gibt es einen analogen Marktplatz. Das bedeutet: Alle Bürger sind eingeladen, sich an verschiedenen „Marktständen“ zu informieren, mit den Mitarbeitenden des Büros „Studio Stadt Region“ und Mitarbeitern aus dem Bauamt zu diskutieren und eigene Anregungen einzubringen. Das offene Format lädt zum Kommen und Gehen je nach zeitlicher Verfügbarkeit ein.

Analoger Marktplatz

Soweit zum analogen Marktplatz vor Ort, es gibt aber auch noch einen digitalen. Diesen findet man noch bis zum 6. Januar online auf der Internetseite https://new.maptionnaire.com/p/6jn3d469zsc8. Auch hier können Bürger Vorschläge einbringen. Darüber hinaus ist es laut Stadt selbstverständlich durchgehend möglich, Kontakt über die E-Mail-Adresse kreuzlingerfeld@germering.bayern.de aufzunehmen.

Im Anschluss an den sogenannten Dialog-Prozess ist ab Ende Januar 2023 das fachliche Verfahren zur Durchführung des städtebaulichen Ideenwettbewerbs geplant. Danach wird auf Grundlage der Siegerentwürfe ein sogenannter städtebaulicher „Realisierungswettbewerb“ ausgelobt. Auch zwischen den verschiedenen Planungsstufen sind begleitend die Information und die aktive Beteiligung der Bürger vorgesehen. „Wir freuen uns auf eine gemeinsame, gelungene Neuplanung des Kreuzlinger Felds und über eine konstruktive Teilnahme vieler Bürgerinnen und Bürger am oben genannten Prozess“, wie es von der Stadt Germering heißt.

