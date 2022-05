Beim Schmieden Selbstbewusstsein stärken

Von: Klaus Greif

Hier geht es nicht nur ums Handwerk: Die Werkstatt ist eine Einrichtung der Jugendarbeit. Leiter ist Robert Zink, der hier beim Schmieden zu sehen ist. © mm

In der Werkstatt an der Schmiedstraße in Germering können Jugendliche schweißen, löten und schmieden lernen. Dabei geht es aber nicht nur um Handwerk und kreative Entfaltung. Hier ist Jugendarbeit wortwörtlich zu nehmen und sie soll das Selbstbewusstsein stärken.

Germering – Die Jugendwerkstatt an der Schmiedstraße spürt die Lockerungen im Umgang mit der Pandemie. Nach zwei immer wieder von Schließungen geprägten Jahren verspürt Leiter Robert Zink aktuell einen sehr guten Zuspruch von jungen Germeringern: „Wir haben viele neue Besucher,“ berichtete er im Sozialausschuss über die derzeitige Lage.

Zielgruppe seien vor allem Jugendliche ab zwölf Jahren, so Zink. Und diese Altersgruppe stellten ihn und sein Team immer wieder mal vor Herausforderungen: „Das ist halt ein Alter, in dem man rebellisch wird.“

Die Werkstatt ist eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit. Sie hieß früher einmal Fahrrad- und Mopedwerkstatt. Das Reparieren von Fahrrädern steht immer noch im Mittelpunkt des Angebots – allerdings geht es dabei um mehr. Laut Zink können die Jugendlichen auch alte Schrotträder zerlegen und so das Ersatzteildepot der Werkstatt immer weiter ausbauen. Wenn die jungen Besucher dabei eine Flex oder ein Schweißgerät in die Hand nehmen können, stärke das Selbstwertgefühl.

Vor allem, wenn etwas Neues daraus entstehe: Es wird laut Zink auch mal aus zwei defekten Rädern ein neues gebaut. Mit seiner Unterstützung sei schon ein Tandem konstruiert worden. Eine laut Zink „super ausgestattete Metallwerkstatt“ komplettiert dieses handwerkliche Angebot. Hier können die Jugendlichen nicht nur schweißen oder flexen lernen. Auch ein Schmiedeamboss steht zur Verfügung.

Die neue Elektroecke, in der die Besucher löten, programmieren, tüfteln und installieren können, haben die Jugendlichen selbst mithilfe der Werkzeuge der Metallwerkstatt eingerichtet. Und sie erfreue sich wachsender Beliebtheit. Dazu dürfte ebenso ein 3D-Drucker beitragen, den man selbst programmieren kann.

Weitere Angebote der Werkstatt sind das regelmäßige gemeinsame Kochen, die Arbeit mit Holz, das Schweißen von Schrottkunst und zahlreiche Kurse, bei denen man all dies lernen kann. Ausflüge und Radtouren werden ebenfalls angeboten.

Hinzu kommt ein umfangreiches Beratungsangebot, wenn die Jugendlichen Probleme im Alltag oder in der Schule haben. Wenn es notwendig ist, werden Zink zufolge dazu Fachdienste eingeladen.

Neben der Werkstatt steht seit über 20 Jahren ein ausgedienter Eisenbahnwaggon, den die Jugendlichen eigenverantwortlich nutzen dürfen. Dieser werde auch zum Feiern von Geburtstagen genutzt, so Zink. Und obwohl sich der Jugendtreff am Bauhof fernab der Wohnbebauung befindet, gab es dabei schon mal Probleme mit den Nachbarn – in der Nähe befinden sich die Container der Obdachlosen-Unterkunft.

Zusammenfassend bezeichnete Robert Zink die Werkstatt als einen sozialen Ort der Begegnung, der das Selbstwertgefühl der jungen Besucher stärke und ihnen mit kleinen Erfolgserlebnissen Motivation für den Alltag gebe.

Erreichbarkeit

Die Jugendwerkstatt befindet sich an der Schmiedstraße 19. Sie ist telefonisch unter (089) 846666 und per E-Mail an jugendwerkstatt@gmx.de zu erreichen. Geöffnet ist sie am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 19 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 16 bis 20 Uhr und am Samstag von 11 bis 17 Uhr.

