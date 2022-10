Berufsinfo-Markt der Schulen ist zurück

Von: Hans Kürzl

Die Schüler haben das Angebot des Infomarktes dankbar in Anspruch genommen. Insgesamt zählten die Veranstalter rund 2000 Besucher. © mm

Nach zwei Jahren Pause haben die Schulen ihren gemeinsamen Berufsinformations-Markt wieder in Präsenz veranstalten können. Das Aufatmen darüber war bei allen Beteiligten spürbar.

Germering – Jürgen Vath, Leiter der Fachoberschule (FOS), brachte die Rückkehr zur Normalität auf den Punkt: „Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen.“ Die FOS befindet sich in direkter Nachbarschaft zu Realschule und Carl-Spitzweg-Gymnasium, wo der Berufs-Infomarkt wie gewohnt stattfand.

Jürgen Vath hatte es also nicht weit bis zum Stand der FOS, an dem er und einige seiner Schüler der zwölften Klasse für Fragen zur Verfügung stand. „Wie geht das mit Praktika? Wie läuft das auf der FOS?“ Das seien die Fragen, mit denen in erster Linie die Realschüler auflaufen.

Unterstützt wird Vath bei den Beratungen von Vertretern der Berufsoberschule und Fachoberschule aus Fürstenfeldbruck. Das sei eine gute Kooperation unter beruflichen Schulen, erklärt Vath. So könne man gemeinsam Interessierten ein gutes Angebot für ihre Zukunft machen.

Das kann auch Daniel Maurer. Als Schul- und Studentenberater der Barmer Krankenkasse ist er auf der Infomesse an der richtigen Stelle. Maure gibt dem Wort Präsenz noch eine zusätzliche Bedeutung „Es ist sehr wichtig auf solchen Messen präsent zu sein, direkt in Kontakt zu bleiben.“ Aus seiner Sicht und aus der seines Unternehmens sei das von grundsätzlicher Wichtigkeit. Daher stehe auch Germering mit oben auf der Liste.

Das kommt gut an bei denen, die mit der Vorbereitung und der Organisation am meisten geleistet haben: den Elternbeiräten des Carl-Spitzweg-Gymnasiums und der Realschule. Den Zielrichtungen der Schularten entsprechend sind das Beratungs- und Informationsangebot sowie Vorträge in den jeweiligen Räumen ausgerichtet. Man achtet darauf, dass Berufsgruppen, die Abiturienten und Realschüler ansprechen, ausreichend vertreten sind.

Insgesamt sind es 84 Aussteller. Eine Quote, mit der Jacqueline Fankhänel von der Realschule sehr zufrieden ist. „Wir haben keine Mühe, die Ausstellerplätze voll zu bekommen“, freut sich Fankhänel für die Elternvertreter beider Schulen, die den Infomarkt rund ein halbes Jahr lang vorbereitet haben.

Die Elternbeirätin freut sich über den enormen Zuspruch. Rund 2000 Besucher sind zur Messe gekommen. „Das macht einfach ein besseres Gefühl für alle“, erklärt sie. Die digitale Veranstaltung vor einem Jahr habe zwar auch ihr Ziel erreicht, aber das persönliche Gespräch könne die Online-Version nicht ersetzen. „Es ist schön, dass die Infomesse lebt“, erklärt Fankhänel.

Als einer der Väter der gemeinsamen Aktion aller Schulen gilt Christoph Breuer. Er leitete bis zum vergangenen Schuljahr die Realschule und ist im Sommer in Ruhestand gegangen. „Er war stets Mutmacher und Antreiber“, hob Jürgen Biffar als Vertreter des mitveranstaltenden Wirtschaftverbandes die Rolle Breuers hervor.

Für OB Andreas Haas ist mit der Messe eine „wertvolle Informationsquelle geschaffen worden“. Walter Braun, Leiter der Wittelsbacher Mittelschule, stuft die Veranstaltung sogar noch höher ein „Die Berufs-Infomesse ist fast legendär“, schreibt er im Grußwort der Infobroschüre, die vor Ort verteilt wurde. Sie zeige, dass es erheblich mehr Berufe gebe als Automechaniker oder Friseur, so Braun.

