Schulische Defizite ausgleichen: Besondere Nachhilfe für junge Migranten

Von: Klaus Greif

Die Stadt hilft Migranten mit Nachhilfe. © dpa

Die Stadt versucht seit September 2020, Schülern mit Migrationshintergund zu helfen, die wegen Corona noch mehr Probleme hatten, das Klassenniveau zu halten.

Germering – Es wurde unter anderem ein spezielles Betreuungs- und Nachhilfemodell eingeführt, das offensichtlich erfolgreich war.

Das vor fast drei Jahren gestartete Projekt „Bildungskoordination“ soll laut der städtischen Integrationsfachkraft Manuel Leupold schulische Defizite von Migrantenkindern durch gezielte Förderung ausgleichen. Corona sei dabei nur ein Anlass gewesen. Die Zahl der betroffenen Kinder, die Nachhilfe benötigen, sei seit 2020 insgesamt stark angestiegen. Auch deutsche Kinder könnten die Angebote in Anspruch nehmen, das sei aber eher die Ausnahme.

Organisiert wird die Förderung von der Bildungskoordinatorin Silvia Piott. Sie hat Leupold zufolge den Förderbedarf ermittelt, finanzielle Mittel beantragt, Personal für Nachhilfe besorgt und zahlreiche Eltern- und Lehrergespräche geführt.

Studenten im Einsatz

Als Nachhilfelehrer sind mittlerweile 19 Studenten im Einsatz, die oft selbst Migrationshintergrund haben. Dies hat auch den Effekt, dass sie von den Schülern als Vorbilder gesehen werden. Die Helfer stehen in engem Kontakt zu den Lehrern und können so gezielt daran arbeiten, schulische Defizite abzubauen.

An den Grundschulen wurden von den Studenten im vergangenen Jahr 20 Schüler einzeln betreut. Zudem wurden 22 Grundschüler in sechs Kleingruppen gefördert. In zwei Gruppen wurden dabei auch leistungsstarke Kinder fit für den Übertritt an weiterführende Schulen gemacht. Bei den anderen ging es laut Leupod darum, „die Kinder schulisch und psychisch zu stabilisieren“.

An der Wittelsbacher Mittelschule stellte sich zusätzlich heraus, dass die Abschlussklassen einen hohen Förderbedarf haben. Mit Hilfe von Geldern aus der Coronahilfe des Bundes wurde deswegen eine Fördergruppe installiert, die die Jugendlichen für Mathematik fit machen sollte.

Zwölf Schüler wurden dabei von drei Nachhilfelehrern so intensiv betreut, dass sie ihre Noten erheblich verbessern konnten, wie die Konrektorin der Wittelsbacher Mittelschule, Edda Fackler, berichtet: „Die Nachhilfe wirkt sich nachhaltig positiv auf die Schüler aus. Sie haben auch dank der äußerst guten Art der Nachhilfelehrer, ihre Angst vor den Prüfungen im Fach Mathematik ablegen können.“

Ab Oktober 2022 wurden wegen dieser positiven Erfahrungen erneut zwei Gruppen aktiviert, berichtet Edda Fackler weiter: „Die Jugendlichen wurden im Fach Mathe unterstützt, um zum einen den Qualifizierenden Hauptschulabschluss zu schaffen und zum anderen den Mittleren Schulabschluss.“

Möglich wurde die erfolgreiche Hilfe auch durch eine enge Zusammenarbeit mehrerer Einrichtungen. Neben der städtischen Fachstelle für Migration und Integration, den Schulen, der Mittagsbetreuung und den Horten sind auch die Germeringer Insel, die Bildungs- und Teilhabe-Fachstelle sowie die Jugendsozialarbeit an den Schulen beteiligt. Finanziert wurde und wird das Projekt, das fortgesetzt werden soll, unter anderem vom Landkreis, der Bürgerstiftung für den Landkreis und der Edeltraud-Haberle-Stiftung.

Sie machen die Schüler für den Quali fit

In der „Fit-for Quali“-Gruppe der Wittelsbacher Mittelschule werden Jugendliche mit Migrationshintergrund auf den Abschluss vorbereitet. Dass die Nachhilfelehrer oft selbst aus nicht-deutschen Familien stammen, hat den Erfolg des Projekts noch gesteigert. Die betreuten Jugendlichen beurteilen die Nachhilfe sehr positiv.



Eine Schülerin meint dazu: „Als ich mit der Nachhilfegruppe startete, stand ich in Mathe zwischen 4 und 5. Zurzeit schreibe ich Zweier und Dreier. Ich habe mich verbessert, weil die Nachhilfelehrer alles genau erklären. Mir gefällt es auch, dass es noch junge Menschen sind, fast in unserem Alter. Sie verstehen uns besser.“



Ein Schüler sieht dies ähnlich: „Ich konnte mich in der Gruppe sehr verbessern. Dies lag daran, dass meine Fragen beantwortet werden konnten. Die Nachhilfelehrer haben sich für jeden Einzelnen von uns Zeit genommen. Ich konnte mich von der Note 5 auf die Note 3 verbessern.“



Ein weiterer Schüler erklärt: „Ich gehe gerne in die Nachhilfe, da gut erklärt wird. Die Nachhilfelehrer kontrollieren unsere Aufgaben und verbessern uns. Ich habe bereits einen Ausbildungsvertrag als Kfz-Mechatroniker.“

