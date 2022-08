„Besser geht´s ned“: Dieser kleine Laden hält sich seit zehn Jahren

Von: Klaus Greif

Monika Seeholzer hat vor zehn Jahren an der Nebeler Starße ihren laden „Besser geht’s ned...“ eröffnet. Zunächst im Gartenhaus,dann im leestehenden Häuschen der Familie. © mm

„Besser geht’s ned... Monis Laderl für´s Besondere“ besteht seit zehn Jahren. Demnächst wird gefeiert.

Germering – Monika Seeholzer ist eigentlich gelernte Zahnarzthelferin. Als sie Kinder bekam, war es aber immer schwieriger bis unmöglich, diesem Beruf weiter nachzugehen. Sie überlegte sich mit der Familie und Freunde, wie sie Arbeit und Kinderbetreuung am besten vereinbaren könne und fand eine Lösung, die bis heute Bestand hat.

Der Anfang

Sie gründete im September 2012, also vor zehn Jahren, den kleinen Laden „Besser geht’s ned... Monis Laderl für´s Besondere“. Zunächst in der Gartenhütte des Familiengrundstücks an der Nebeler Straße 3, wenig später im damals leer stehenden Haus an der Straße, in dem zuletzt die Oma ihres Mannes gelebt hatte.

Angefangen hat alles mit Geschenkkörben und mittlerweile hat Monika Seeholzer das Sortiment vergrößert mit vielen verschiedenen Sachen. Feine Genusswelten, Deko, Schmuck, Tücher, Blumen, Schönes für den Garten gehören ebenso dazu wie Regionale Produkte und Feinkost-Spezialitäten sowie vieles mehr.

Die Geschäftsidee von Monika Seeholzer lag irgendwie nahe: „Immer, wenn es darum ging, sich Geschenke für Freunde auszudenken und sie zu besorgen, bin ich gefragt worden.“ Darauf sei vor der Gründung des Ladens immer wieder hingewiesen worden, wenn es um ihre berufliche Zukunft ging. Mit der Öffnung von „Besser geht’s ned...“ hat sie also das umgesetzt, was sie immer schon gerne gemacht hat.

Ein Blick ins Innere zeigt die Vielfalt des Angebots. In zwei Wochen lädt Seeholzer zum Jubiläumsfest. © mm

Es hat funktioniert. Die Geschäftsidee hat sich nach zehn Jahren kaum verändert. Das Sortiment hat Monika Seeholzer zwar erweitert. Aber im Zentrum stehe immer noch der Gedanke, dass die Kunden den Laden mit einem guten Gefühl wieder verlassen. Seeholzer: „Wenn die Kunden glücklich sind, fühle ich mich gut.“

Das Fest

Auch die zweieinhalb Jahre seit Beginn der Pandemie haben den Erfolg von „Besser geht’s ned“ nicht groß gefährden können. Es sei zwar schwierig gewesen, erzählt Monika Seeholzer. Aber weil sie Lebensmittel verkaufe, sei sie nicht so von den Lockdowns betroffen gewesen wie andere Geschäfte.

Mit einem Jubiläumstag zum zehnjährigen Bestehen will sich Monika Seeholzer deswegen bei allen ihren Kunden für die Treue bedanken. Am Samstag, 10. September, wird von 10 bis 18 Uhr gefeiert. Es gibt frisches Fassbier, Kaltgetränke und Leckeres vom Grill. Wenn auch noch das Wetter mitspielt, wird sich Monika Seeholzer doppelt freuen.

