Betrunkene randalieren vor Germeringer Stadthalle

Zeugen gesucht

Von Kathrin Böhmer

Zwei Betrunkene haben vor der Germeringer Stadthalle randaliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Germering - Ein Germeringer teilte mit, dass vor der Stadthalle einige Personen randalieren würde. Vor Ort konnten durch die Streife zwei stark alkoholisierte Personen angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass einer der beiden, im alkoholisierten Zustand, mit dem Fuß gegen einen Stromverteiler getreten hatte.

Da an dem Stromverteiler ein Sachschaden entstand, wurde gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germering in Verbindung zu setzen.

Wer am Samstag, 17. Juni, in der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:15 Uhr, an der Stadthalle Germering Beobachtungen zum genannten Fall gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Germering zu melden unter Telefon 089/8941570.