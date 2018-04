Betrunkener Motorradfahrer flieht vor Polizei - und kommt nicht weit

Ein betrunkener Motorradfahrer wollte vor einer Polizeikontrolle fliehen. Das ging in die Hose.

Germering – Mit 1,4 Promille versuchte ein Motorradfahrer vor der Polizei zu flüchten. Als eine Streife ihn in der Nacht auf Sonntag in der Industriestraße kontrollieren wollte, fuhr der Puchheimer (37) einfach weiter. Dann bog er mit seiner Honda von der Landsberger Straße links auf einen Radweg und von dort in die Richard-Wagner-Straße ab. Dabei stürzte er.

Der 37-Jährige zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Sein Motorrad wurde leicht beschädigt. Er musste zur Blutentnahme. Seinen Führerschein ist der Puchheimer erstmal los. Die Polizei hat ihn eingezogen.

