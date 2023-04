Bibliothek wird zum ruhigen Lern-Ort vor Abschluss-Prüfungen

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Lern-Boxx der Stadtbibliothek wird ab nächster Woche wieder einer von vielen Lernorten für Schüler. © mm

Vor vier Jahren startete die Stadtbibliothek ein Angebot, das sich an Schüler, Studenten und Auszubildende richtet: das so genannte Late-Night-Learning.

Germering – Zu bestimmten Terminen verlängerte das Haus seine Öffnungszeiten bis 22 Uhr, um allen, die vor einer Abschlussprüfung stehen, eine ruhigen Ort zum Lernen zur Verfügung zu stellen.

Schon im ersten Jahr kam das „Lernen in der Nacht“ bestens an. Dann kam Corona und das Angebot wurde wie so vieles in den Pandemieschlaf versetzt.

Jetzt, kurz vor den Abiturprüfungen, die am 26. April mit dem Fach Deutsch beginnen, ist das Late-Night-Learning wieder zurück. An insgesamt sieben Donnerstagen bleibt das Haus bis 22 Uhr geöffnet. Los geht es am 20. April.

Für Leute ohne ruhiges Lern-Umfeld

Das Angebot richtet sich laut Bibliotheksleiterin Christine Förster-Grüber vor allem an diejenigen, die zu Hause kein ruhiges Lern- und Arbeitsumfeld haben oder die keinen kostenlosen Raum für ihre Lerngruppe finden. Kostenlos und ohne Voranmeldung ist die Stadtbibliothek ab 19 Uhr für sie zugänglich.

Wer während der normalen Öffnungszeiten bereits in der Bibliothek ist, kann einfach bleiben. Neben der freien Platzauswahl in der gesamten Bibliothek können auch Münzkopierer, Scanner, Drucker, Internetarbeitsplätze und freies W-Lan genutzt werden. Für Gruppen steht die so genannte Lern-Boxx im Untergeschoss mit entsprechender Ausstattung zur Verfügung. Lerntrainer und Prüfungsbücher werden bereitgestellt. Die Nutzer des Angebots können sich auch ihre eigene Verpflegung mitbringen. Für technische Geräte wie Laptops sind ausreichend Steckdosen vorhanden.

Termine

Nach dem Auftakt am 20. April kann noch am 27. April, am 4., 11. und 25. Mai sowie am 15. und 22. Juni nachts in der Bibliothek gelernt werden. Infos gibt es auf www.stadtbibliothek-germering.de.