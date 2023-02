Mahnwache wegen des Ukraine-Kriegs: Bis wieder Frieden herrscht

Von: Hans Kürzl

Stilles Gedenken im Regen: Germerings dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher von den Grünen als Mitinitiatorin der Mahnwache gedachte am Kleinen Stachus mit rund 50 Teilnehmern den Opfern des Ukrainekrieges. © hk

„Es ist unvorstellbar, dass sich dieser Krieg jährt. Vor allem unvorstellbar traurig.“ So hatten alle im Germeringer Stadtrat vertretenen Parteien zur Mahnwache am Kleinen Stachus aufgerufen.

Germering – Geschätzt 50 Teilnehmer hatten sich dazu eingefunden – just in der halben Stunde, in der der Himmel seine Schleusen an diesem Tag am weitesten öffnete.

Es waren die Jungen, die diese Mahnwache organisiert hatten. Germerings Kulturreferent, der 23-jährige David Kulbe (Grüne), und die dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher. „Für einen jungen Menschen, der im Frieden aufgewachsen ist, ist Krieg schrecklich“, sagte die 27-Jährige. Man merke, welch unendlich wertvolles Gut der Frieden ist.

Was Luftalarm bedeutet

„Und das hat nichts mit Parteien zu tun“, bestätigt das Hans Pichelmaier. Jeder Demokrat müsse für den Frieden einstehen. Mit seinen 76 Jahren hat der CSU-Stadtrat Tod und Leid durch Krieg hierzulande nicht mehr unmittelbar erlebt, wohl aber welche Spuren der Zweite Weltkrieg bei Land und Menschen hinterlassen hat.

Centa Keßler dagegen hat noch mitbekommen, wie sich Sorgen um Soldaten an der Front anfühlen oder was ein Luftalarm bedeutet. Sie ist im Kriegsjahr 1944 eingeschult worden. In den Jahren danach hat die frühere SPD-Kulturreferentin auch Schulklassen durch Vertriebene wachsen sehen. Jetzt macht sie sich Sorgen, wie die Kinder im Kriegsgebiet das Geschehene verarbeiten. „Wie gehen sie mit der Angst um? Werden sie womöglich hassen lernen?“

SPD-Stadtrat Christian Gruber (52) wandte sich am Rande der Mahnwache in Richtung Putin und bezeichnet ihn als Aggressor. Mit ihrer Teilnahme an der Mahnwache machten die versammelten Stadträte Kulbe, Schuhmacher, Pichelmaier, Keßler und Gruber deutlich, dass das Einstehen für Frieden nicht nur partei-, sondern auch generationenübergreifend ist. Auch einige Kinder hatten vor der Gedenkveranstaltung Kerzen angezündet.

Das Mindeste

Dass die Mahnwache das Mindeste ist, was man tun könne, betonte Oberbürgermeister Andreas Haas. „Ich denke, wir sind es den Menschen in der Ukraine schuldig, dass wir hier zu einer Mahnwache zusammenkommen.“ Er verneige sich vor der Durchhaltekraft und dem Mut dieses Landes, so Haas weiter. „Und wir trauern um die Opfer der vergangenen zwölf Monate und um alle künftigen.“ An dieser Stelle senkte sich so mancher Blick ein paar Sekunden lang zu einem ganz besonders intensiven Gedenkens.

OB Haas verwies aber ebenfalls auf die Hilfsbereitschaft im Land und in der Stadt. Viele Germeringer hätten ihre Türen für die Geflüchteten geöffnet. Andere hätten ihre Freizeit geopfert, um den Ukrainern bei Behördengängen und bei der Eingliederung in den Alltag zu helfen.

Einige Meter von der Mahnwache entfernt wurde durch eine kleine Gruppe der Protest gegen die Unterstützung der Ukraine mit Waffen sichtbar. Diese Meinungsäußerung, optisch zwar durchaus auffällig, blieb aber im Hintergrund. Gestört wurde die Mahnwache nicht.

Die Mahnwache endete derweil mit dem Willen, das Gedenken beizubehalten. „Morgen, übermorgen, in einem Monat, jeden Tag“, wie es OB Haas ausdrückte. Wiederkommen zu einem zweiten Jahrestag, das wurde deutlich, will keiner.

