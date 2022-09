Blasorchester feiern und spielen gemeinsam

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen hat auch schon im Vatikan für den damaligen Papst Benedikt gespielt. © mm

Es gibt drei Blaskapellen in der Stadt, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Die Stadtkapelle, die Blaskapelle der Feuerwehr Unterpfaffenhofen und das Sinfonische Blasorchester. Eines haben sie aber gemeinsam: Sie feiern ein rundes Jubiläum. Dies ist jetzt Anlass für ein großes Konzertwochenende.

Germering – „Die Welt der Blasmusik ist so vielfältig und bunt wie ein Regenbogen“, schreibt Robert Baumgartner, Vize-Vorsitzender der Blaskapelle, stellvertretend für alle drei Orchester. Von traditioneller Marschmusik über Polkas und moderne Arrangements beliebter Melodien aus der Welt der Popmusik bis hin zu komplexen sinfonischen Werken sei alles möglich. Das werde von Verein zu Verein unterschiedlich interpretiert. Diese Vielfalt soll bei einem gemeinsamen Jubiläums-Wochenende gezeigt werden. Der Anlass: Die Stadtkapelle ist 50, die Blaskapelle der Feuerwehr 40 und das Sinfonische Blasorchester 20 Jahre alt geworden.

Los geht’s mit einem ökumenischen Gottesdienst am Freitag, 30. September, 18 Uhr, in der Pfarrkirche St. Martin. Musikalisch gestaltet wird er von der Feuerwehrkapelle. Dirigent Florian Loch: „Wir beginnen das Konzertwochenende mit Auszügen aus der Schubertmesse und ökumenischen Klängen.“ Geleitet wird der Gottesdienst von Stadtpfarrer Andreas Christian Jaster und Jan Freiwald von der evangelischen Jesus-Christus-Kirche.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Am Samstag, 1. Oktober, präsentieren sich alle drei Vereine von 10 bis 13 Uhr mit Standkonzerten im Stadtgebiet. Einzelne kleine Ensembles werden an zentralen Stellen und vor Geschäften spielen – „mal Blech-, mal Holzblasinstrumente, mal gemischt, mal mit und mal ohne Schlagwerk“, erklärt der Dirigent der Stadtkapelle Mathias Zippel. Er verspricht: „Da ist für jeden etwas dabei. Wir geben noch bekannt, wo und wann wir spielen.“

Am Abend findet dann im Orlandosaal der Stadthalle ein Galakonzert statt. Die festliche Leitung hat OB Andreas Haas übernommen, der selbst auch Klarinette spielt. An diesem Abend tritt er zwar nicht als Musiker auf, verspricht aber: „In Gedanken bin ich bei jedem Ton dabei.“

An der Donau

Die drei Orchester werden ab 19 Uhr zunächst einzeln Musikstücke zum Besten geben. Anschließend spielen sie gemeinsam unter der Leitung je eines Dirigenten der drei Blasorchester. Der musikalische Leiter des Sinfonischen Blasorchesters, Rick Pieperkamp, erklärt: „Lassen Sie sich verzaubern von unterschiedlichen Farben der Musik und tauchen Sie ein in diese Klänge wie zum Beispiel bei An der schönen blauen Donau.“

Abgerundet wird das Jubiläums-Wochenende am Sonntag durch einen Jugendtag, der um 13 Uhr beginnt. Vor der Stadthalle wird eine Hüpfburg aufgestellt. Kinder können sich schminken lassen und Instrumente basteln. Gemeinsam mit Benjamin Mayr können sich die jungen Besucher an einem Drummer-Circle beteiligen. In der Stadthalle besteht die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Instrumente auszuprobieren. Um 15 Uhr lädt dann der Nachwuchs der drei Orchester zu einem Konzert.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.