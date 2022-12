Mann rettet Frau aus brennender Wohnung

Von: Eva Strauß

In dieser Wohnung in der Wotanstraße hat es gebrannt. © Feuerwehr

Großeinsatz in der Wotanstraße in Germering: In einem Mehrfamilienhaus brannte es. Dank eines Ersthelfers konnte eine Frau aus ihrer Wohnung gerettet werden. Zudem verhinderte der Mann Schlimmeres.

Am Freitag gegen 14.36 wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Wotanstraße gerufen. Eine Küche in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brannte. Dichter Rauch drang aus einem Fenster im Erdgeschoss. Unter schwerem Atemschutz rückte ein Trupp in die Wohnung vor. Ein weiterer suchte das Treppenhaus nach weiteren Personen ab. Zudem sollte sich noch eine Person in der Wohnung befinden.

Doch das war nicht mehr der Fall. Ein Mann hatte die Frau bereits gerettet - unter Einsatz seines eigenen Lebens. Zudem hat er Schlimmeres verhindert. „Er hat die Küchentür geschlossen, so dass der Brand sich nicht weiter ausbreiten konnte“, erklärt Christian Haugg, Sprecher der Germeringer Feuerwehr. „Das war super.“ Und das sei auch unüblich. „In der Regel holen die jemanden raus und lassen die Tür offen“, so Haugg. Bemerkenswert sei auch, dass der Mann gar nicht in dem Haus wohne.

Nach wenige Minuten war der Brand gelöscht. Bei den Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu. Die Bewohner der Wohnung, der Ersthelfer und zwei Nachbarn wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung vom Rettungsdienst behandelt.

Die Brandursache ist noch unklar, ebenso die Höhe des Schadens. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Germering und Unterpfaffenhofen, der Rettungsdienst, zwei Notärzte sowie zwei Streifen der Polizei. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.