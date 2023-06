Brauhaus Germering feiert Jubiläum mit der Bierkönigin

Von: Klaus Greif

Haben gut lachen: Acht der mittlerweile zwölf Gesellschafter des Brauhauses Germering feierten am Samstag das fünfjährige Bestehen der ersten und damit auch ältesten Germeringer Brauerei. © Peter Weber

Das Brauhaus Germering hat seine fünften Geburtstag mit einem Sommerfest gefeiert. Höhepunkt war der Besuch der bayerischen Bierkönigin Mona Sommer.

Germering – Vor sechs Jahren haben elf Stammtisch-Freunde und Bierliebhaber aus Germering beschlossen, selbst unter die Brauer zu gehen. Die Idee wurde recht schnell in die Tat umgesetzt. Vor fünf Jahren wurde in einem Keller in der Friedenstraße der erste Germeringer Gerstensaft gebraut und ausgeschenkt. Das Brauhaus Germering war aus der Taufe gehoben.

Fünf Jahre später kann man feststellen, dass sich aus der anfänglichen Schnaps-Idee eine Erfolgsgeschichte entwickelt hat: Das Brauhaus residiert mittlerweile in der umgebauten alten Molkerei an der Dorfstraße, die Finanzierung der Brauhausgesellschaft ist mit Hilfe von ausgegebenen Genusscheinen gesichert, die Zahl der Gesellschafter ist auf zwölf gestiegen – und die Zahl der Biersorten, die gebraut wird, auf zehn. Vom Hellen über Weißbier bis hin zum Maibock – im Angebot ist alles, was das Bier-Herz begehrt.

Bei der sehr gut besuchten Jubiläumsfeier im zum Biergarten umfunktionierten Innenhof des Brauhauses stand natürlich das Bier im Mittelpunkt. Höhepunkt der Feier war der Besuch der bayerischen Bierkönigin. Die aus dem Allgäu angereiste Mona Sommer kam zwar wegen eines Unfall-Staus auf der A 96 mit reichlicher Verspätung in Germering an.

Ihrer guten Laune hat dies aber offensichtlich wenig geschadet. Nach der Begrüßung durch OB Andreas Haas erzählte sie, dass sie sich aus einer Laune heraus für das Amt beworben habe – dass sie tatsächlich Bierkönigen werden würde, habe sie aber nicht gedacht. Immerhin ist sie die erste Bierkönigin, die selbst auch Brauerin bei Härle in Leutkirch ist. Am Bier schätze sie vor allem die Vielfalt, erzählte Mona Sommer weiter – egal welche Sorte, ihr schmecke alles. Das vom Brauhaus zum testen ausgesuchte Gupf Nr. 5 war ganz gbewusst ewählt worden – es handelt sich um ein Sommerbier, so Daniel Vitt. Das Urteil der königlichen Expertin war eindeutig: „Sehr gut. Perfekt für dieses Wetter.“

Dass das Brauhaus in den Genuss dieses Besuches kam, ist einem anderen Germeringer Hopfensaft-Experten zu verdanken: Lothar Ebbertz ist Geschäftsführer des bayerischen Brauerbundes. Er sei stolz und glücklich, dass es in seiner Wahlheimat eine Brauerei gibt, erzählte er den Besuchern. Als er vor rund 30 Jahren nach Germering gezogen ist, gab es das Brauhaus noch nicht.