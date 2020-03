Brauhaus wird zur Starkbier-Ruheoase

Parsberg statt Nockherberg – unter dieses Motto hat das Brauhaus Germering seinen Starkbieranstich gestellt. Dabei hat man ganz bewusst auf Reden verzichtet.

Germering – Genau 6,5 Prozent bringt der neue Weizenbock auf die Zunge des Genießers. Als leicht bananig, fruchtig und mit dezenter süßer Note beschreibt Gerhard Blahusch das neueste Werk des Brauhauses Germering. Blahusch ist einer der elf Gesellschafter der kleinen Brauerei, die an der Dorfstraße mittlerweile heimisch geworden ist.

Groß gezaubert oder experimentiert haben die Germeringer Hobbybrauer diesmal allerdings nicht. „Alles ganz konservativ handwerklich“, sagt Blahusch und erklärt jedem der vielen Gäste des kleinen Starkbierfestes, wie das süffige Gebräu zustande gekommen ist: „Klassische Maische, drei verschiedene Hopfensorten, drei Wochen im Tank vergärt und dann gut gelagert.“

Brauhaus Germering: Man schmeckt die Begeisterung

Das Glas, in dem dieses flüssige Kunstwerk gefüllt ist, betrachtet Phil Anderegg mit Kennerblick. „Es schmeckt sehr gut“, sagt er schlicht. Doch in diese vier Worte ist hohe Anerkennung eingepackt und zugleich die Freude am Genießen. „Man merkt bei jedem Schluck die Begeisterung, mit der der Bock gebraut ist“, so Anderegg. Deswegen sei es kein Bier, das man einfach mal so hinunterkippen dürfe. Regelmäßiger Biertrinker ist Anderegg nicht. „Jedenfalls nicht jeden Tag. Nur dann, wenn der Alltag genug Ruhe lässt.“

Ähnlich geht es Stefanie Illgen. Dass man die Braukunst eines kleinen Betriebes durchschmeckt, bestätigt sie gerne. „Der Weizenbock ist mir aber zu kräftig“, erklärt sie. Starkbierfest hin oder her die Germeringerin hat lieber zum „Trosthammer“ gegriffen. „Es ist fruchtig und kitzelt den Gaumen auf angenehme Weise“, findet sie. Deswegen sei sie ein Fan des Brauhauses Germering geworden. „Seit es das gibt, mache ich um Regale mit Bier in Getränkemärkten und Supermärkten einen Bogen.“

Brauhaus Germering: In Ruhe unterhalten

Gerne mit dem Weizenbock anderen zugeprostet hat Helmut Schreiner, Handballchef des SC Unterpfaffenhofen. „Das ist schon etwas Gelungenes“, meint er über das Bier und bezieht das Brauhaus schon mit ein. „Ich darf heute aber nur ein ganz klein wenig probieren“, bedauert er. Er habe noch Verpflichtungen, so Schreiner, der aber die Atmosphäre des etwas alternativ ohne Blasmusik und ohne großen Aufwand daherkommenden Starkbierfestes genießt.

„Wir haben das ganz bewusst so angesetzt“, erklärt Blahusch, warum man auch auf das Derblecken verzichtet hat. „Die Leute sollen sich in aller Gemütlichkeit unterhalten können“, betont Blahusch und spricht von einem „Starkbier-Ruhepol“.

1000 Liter haben die elf Bierexperten des Brauhauses Germering diesmal produziert. „Viermal so viel wie im Vorjahr“, informiert Blahusch. 2019 habe das etwa drei bis vier Wochen gereicht. „Nun werden wir es mit unserem Starkbier wohl bis Ostern aushalten können“, ist sich Blahusch sicher. Ihn freut auch, dass den Gästen nicht nur der Weizenbock selber schmeckt, sondern auch die frischen Würstl, das Gegrillte vom benachbarten Stanishof und das Germeringer Treberbrot. „Zum Weizenbock passt überhaupt etwas Deftiges, Kräftiges“, meint der Germeringer Bierexperte. „Schweinsbraten und Knödel zum Beispiel“, beantwortet Blahusch die Frage zu einem Tipp, was zum Weizenbock des Brauhauses passt.

Der ist jetzt einer von acht Sorten. „Dabei wollen wir es erst einmal belassen“, kündigt Blahusch an, dass man in der Entwicklung auf zu schnelle und zu große Schritte verzichten will.“ Schließlich solle sich der Aufenthaltsraum weiter zu einer Gaststube entwickeln, in der man auch mal Seminare oder Verköstigungen abhalten könne. Das brauche seine Zeit, so Blahusch, der aber mit den Fortschritten zufrieden ist.

Dennoch wollen die Germeringer Bierbrauer schon kreativ bleiben. Aktuell entwickle man zwar nichts Neues. Aber am Nachdenken sei man regelmäßig, gesteht Blahusch. „Wir werden immer etwas im Kessel haben“, sagt Blahusch. Aber das sei allenfalls erst im Ideenstadium. Vorher aber könne man den Weizenbock des Brauhauses gewissermaßen ein zweites Mal offiziell kosten: Bei der Joseffeier in St. Martin am Samstag, 21. März.