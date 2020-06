Das ist die erste deutsche Biografie über eine Beatles-Legende

Der Germeringer Autor Nicola Bardola hat sich auf die Spuren der Beatles-Legende Ringo Starr gemacht - und die erste deutsche Biografie verfasst.

Germering – Für seine Fans ist Ringo Starr der beste Rock’n’Roll-Drummer aller Zeiten. Der Beatles-Schlagzeuger feiert am 7. Juli seinen 80. Geburtstag. Das nahm der Germeringer Autor Nicola Bardola zum Anlass, sein Leben niederzuschreiben: „Ringo Starr – Die Biographie“ ist das erste Werk dieser Art, das im deutschsprachigen Raum erschienen ist. Und das hat seinen Grund.

+ Der Germeringer Autor Nicola Bardola. Der am 7. Juli 1940 im englischen Liverpool als Richard Starkey geborene Schlagzeuger ist zurückhaltend, was Privates anbelangt. „Er hat nie eine Autobiografie veröffentlicht und arbeitet nicht mit Journalisten zusammen, die Biografien über ihn schreiben wollen“, sagt Bardola. Der 61-Jährige, der seit sieben Jahren in Germering lebt, musste bei seiner Recherche mit Daten aus zweiter Hand arbeiten. Immerhin gibt es in den USA und in Großbritannien bereits Biografien, die jedoch nie ins Deutsche übersetzt wurden. Die Bücher wurden von Ringo Starr nicht autorisiert. Gleichwohl dienten sie Bardola als Quelle. Er habe alles gelesen, was er über ihn finden konnte. Bardola gilt als Beatles-Experte.

Der Autor selbst sagt, dass seine Leidenschaft für Literatur und Musik ihn zum Schreiben gebracht habe. Seit 1984 hat er mehr als 20 Bücher veröffentlicht – darunter Biografien von Yoko Ono und John Lennon. Mit einem Porträt der Twilight-Autorin Stephanie Meyer, „The Twilight Phenomenon“, gelang ihm sogar ein internationaler Bestseller.

Ringo Starrs schreckliche Kindheit im Arbeiterviertel von Liverpool

Für sein Buch über Ringo Starr hat er sich noch einmal intensiv mit dem Schlagzeuger beschäftigt. Es sind mehrere Aspekte am Leben des Beatles-Stars, die den Germeringer fasziniert haben. Ein Beispiel: Ringos Kindheit im Arbeiterviertel Dingle in Liverpool. „Die Armut dort und die Gewalt. Ringos Überlebenswille.“ Auch die Schlagzeugtechnik sei etwas Besonderes. „Er ist umerzogener Linkshänder, der auf einem Drumkit spielt, das für Rechtshänder aufgebaut ist.“ Das führe zu den einzigartigen „Silly Fills“ für die Ringo Starr bekannt ist.

Aber auch der für Briten oft typische, trockene Witz und der unorthodoxe Sprachgebrauch des Schlagzeugers begeistern Bardola. So gehen die Songtitel „A Hard Day’s Night“ oder „Tomorrow Never Knows“ auf ihn zurück. In der Biografie beschäftigt sich Bardola zudem mit Ringo Starrs enormer Kreativität nach seiner Beatles-Zeit, darunter die Solo-Welterfolge mit „It Don’t Come Easy“ oder „Back Off Boogaloo“. „Ringo war zeitweise so erfolgreich, dass John Lennon ihm eine Postkarte schickte nur mit den Worten: Könntest du mir bitte einen Hit schreiben. Beleuchtet wird auch Ringo Starrs Schaffen als Filmemacher, Fotograf, Schauspieler und Friedensaktivist sowie seine Ehe mit Bond-Girl Barbara Bach. Bardola schafft damit ein im deutschsprachigen Raum bislang einzigartiges Nachschlagewerk für jeden Beatles-Fan.

