Lieblingsläden damals und heute: Buchhandlung weiter im Zentrum der Stadt

Von: Hans Kürzl

Das historische Foto ist Anfang der 1980er-Jahre entstanden. Es zeigt, wie es vor dem Bau der Bahnunterführung im jetzigen Zentrum der Stadt ausgesehen hat. © mm

Die Buchhandlung Lesezeichen war seit ihrer Gründung Bestandteil der Germeringer Harfe.

Germering – Hier übernahmen nach jahrelanger Mitarbeit im Jahre 2006 Helen Hoff und Katrin Schmidt das Geschäft. Doch vor drei Jahren war dann ein Umzug fällig – die neuen Besitzer der Harfe hatten wegen des beabsichtigten Abrisses allen Mietern gekündigt.

Zum historischen Foto Der mit einer Schranke gesicherte schienengleiche Bahnübergang trennte den südlichen und nördlichen Bereich der Großgemeinde, die 1978 durch die Fusion von Germering und Unterpfaffenhofen entstanden war. Am oberen Bildrand ist der Kleine Stachus mit der Sparkasse als Abschluss der Unteren Bahnhofstraße zu erkennen. Am rechten Bildrand sieht man im unteren Drittel das Bahnhofsgebäude. Das Foto rechts zeigt die Buchhandlung am Ausgang der Bahnunterführung.

Auf der Suche nach einem neuen Standort wurden die Betreiberinnen in nächste Nähe fündig: Jetzt findet man die Buchhandlung Lesezeichen südlich der Unterführung in der Unteren Bahnhofstraße. Bis zum Bau der Unterführung in den 1980er-Jahre stand dort noch ein kleines Wohnhaus mit Garten. Jetzt zieht sich von der Bahnlinie aus nach Süden ein modernes Wohn- und Geschäftshaus.

Früh über die neuen Räume

„Wir sind froh über die neuen Räume“, sagte Katrin Schmidt schon damals. Doch leicht gemacht wurde es den beiden nicht – obwohl sie nur ein paar hundert Meter umziehen mussten. Denn die Pandemie hatte zum Umzugszeitpunkt Ende 2020 einen ihrer Höhepunkte erreicht. Es musste mehr auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet werden, als dass beim Umzug etwa abhanden kommen könnte.

Das Foto rechts zeigt die Buchhandlung am Ausgang der Bahnunterführung. © mm

Doch die Mühen lohnten sich, selbst wenn bei der Eröffnung im März 2021 an der Unteren Bahnhofstraße immer noch Beschränkungen galten. Mittlerweile hat sich die Buchhandlung Lesezeichen am neuen Standort etabliert – und profitiert wie früher von der Nähe zum Bahnhof, zur Stadthalle und zur Stadtbibliothek. hk

Serie

Die im Wirtschaftsverband organisierten Lieblingsläden haben in ihren Schaufenstern historische Standort-Fotos ausgestellt. Der Münchner Merkur veröffentlichte diese Aufnahmen in loser Reihenfolge. Mit der heutigen Ausgabe wird die Serie beendet. Auch interessant: Germeringer Lieblingsläden: Früher waren hier noch Wohnhäuser