Bücher nach Gewicht kaufen

Der große Herbst-Buchflohmarkt der Stadtbibliothek beginnt am Samstag, 18. November, um 10 Uhr. Bis um 14 Uhr können die Besucher dann wieder Bücher und andere Medien in gebrauchtem aber sehr gutem Zustand kaufen.

Germering– Wegen der Vorbereitungen schließt die Bibliothek am Freitag schon um 17 Uhr. Am Tag des Flohmarktes ist dann keine Entleihung oder Rückgabe von Medien möglich.

Beim Bücher-Flohmarkt stehend mehrere Tausend Bücher und andere Medien zur Auswahl. Die Sachbücher sind nach Themen sortiert, damit eine gezielte Suche möglich ist. Es gibt ein reichhaltiges Angebot an Romanen und Kinder- und Jugendbüchern. Taschenbücher findet man wieder im Foyer der Bibliothek.

Bis auf den Raritäten-Stand werden die Bücher nach Gewicht verkauft. Je Kilogramm muss man zwei Euro bezahlen. Am Raritätenstand können Bücher zum Stückpreis erworben werden. Hier kann der Preis verhandelt werden. Der Sozialdienst unterstützt die Stadtbibliothek und richtet im Foyer ein Flohmarkt-Café ein. Es gibt Kaffee, Kuchen und Torten zu günstigen Preisen.

Ab Dienstag, 21. November, können alle, die den Flohmarkt verpasst haben, oder einfach noch einmal in Ruhe stöbern wollen, den sogenannten Nachverkauf in Anspruch nehmen. Außerdem steht in der Bibliothek bis Samstag, 2. Dezember, eine Flohmarkt-Auswahl zu reduzierten Preisen zur Verfügung.

Weitere Informationen

Für Fragen rund um Flohmarkt und Nachverkauf steht das Team der Stadtbibliothek während der Öffnungszeiten unter der zentralen Rufnummer (089) 8 94 45 10 zur Verfügung. Anfragen können auch per E-Mail an bibliothek-germering@t-online.de gestellt werden.