Bürger fordern mehr Mitsprache

Von: Hans Kürzl

Die Rede von OB Andreas Haas wird von Gebärden-Dolmetscher Andreas Menzer übersetzt. © mm

Eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit an der Neuplanung Kreuzlinger Feld, ein Ortsticket für Busse, Parkverbote und Radwege: Diese Themen standen im Mittelpunkt der Bürgerversammlung. Diese fand sowohl in Präsenz im Amadeussaal als auch online statt.

Germering – „Warum gibt es beim Kreuzlinger Feld keine Planungs-Werkstatt wie bei den Fahrradstraßen?“ Das war die zentrale Frage einer Bürgerin, die aber mehrere solcher Anliegen auf dem Zettel hatte. Das mündete in einen Antrag, so eine Werkstatt einzusetzen. Dieser wurde von den anwesenden Germeringern mit klarer Mehrheit angenommen. Das bedeutet, dass die Angelegenheit demnächst im Stadtrat oder einem der Ausschüsse behandelt werden muss.

Stadtbaumeister Jürgen Thum hatte die Fragen zurückhaltend beantwortet: „Bei den Fahrradstraßen waren die Planungen konkreter, als die Werkstatt abgehalten wurde.“ Die Idee der Antragstellerin, notfalls Samstags für solche Veranstaltungen einzubeziehen, betrachtete Thum eher skeptisch: „Da möchten die Menschen doch lieber etwas anderes unternehmen.“

Ein weiteres Anliegen der Germeringerin war der Ausbau der digitalen Bürgerbeteiligung in Form einer App. OB Andreas Haas verwies darauf, dass es dazu aus den Reihen des Stadtrates eine Initiative gibt und man sich damit nächstes Jahr befassen werde.

In der Verwaltung wird laut OB Haas bereits über ein Parkverbot an der Unteren Bahnhofstraße zwischen dem Rathaus und der Ludwig-Thoma-Straße diskutiert. Eine Bürgerin hatte moniert, dass der Begegnungsverkehr hier sehr stressbehaftet sei. Der Bürgermeister bestätigte dies: „Ja, es ist mitunter ein Gewürge.“ Er wies aber ebenso auf die Parkplatzsituation hin, die private Anlieger vor Probleme stellen könnte.

Auf die Entzerrung des Individualverkehrs lief ein weiterer Antrag hinaus: Angelehnt an das Neun-Euro-Ticket beantragte ein Bürger ein reines Ortsticket. Auch dieser Antrag wurde angenommen. Das im Moment günstigste ÖPNV-Abo belaufe sich auf 400 Euro im Jahr, so der Antragsteller. Andreas Haas äußerte sich aber klar: „Die Aussichten gehen gegen Null.“ Er belegte dies mit der Aussage aus dem Landratsamt, nach der es einer Gesamtlösung für den Landkreis bedürfe.

Mehr Sicherheit auf dem Fahrrad forderte eine weitere Bürgerin ein, die insbesondere am Kleinen Stachus die Situation als hochgefährlich empfindet. Ein weiterer Wortbeitrag einer anderen Besucherin widersprach dem. Gerade an den abgesetzten Bordsteinkanten könne sie sich gut orientieren. Von Seiten der Verwaltung verwies man darauf, dass die Planungen zum Umbau des Kleinen Stachus sehr umfangreich gewesen seien und sogar der Fahrradclub ADFC an dieser Stelle keinen Bedarf gesehen hatte. Dennoch wurde auch dieser Antrag angenommen.

Mehrfach wurde außerdem die Situation an der Autobahn A 96 angesprochen. Sowohl bei Lärmschutz und Tempolimit als auch bei der an der Galerie möglichen Photovoltaikanlage zeigte OB Haas viel Verständnis für die von den Bürgern vorgetragenen Anliegen. Immer wieder habe die Stadt gegenüber dem Bund ihre Position dargelegt, verteidigte sich das Stadtoberhaupt. „Es ist schwer, beim Bund durchzudringen.“

Ob sich der Wunsch einiger Anwesender erfüllt, die Bürgerversammlung künftig kürzer zu halten, wird sich 2023 zeigen. Haas sagte jedenfalls den Versuch zu, den knapp zweistündigen Vortrag der Stadtverwaltung um eine halbe Stunde zu kürzen. „Wir wollen aber schon unserer Informationspflicht Genüge leisten.“ Die Versammlung hatte einschließlich einer kurzen Pause fast vier Stunden gedauert.

