Bundespräsident ehrt Musiker aus Germering

Von: Klaus Greif

Rosenheims Landrat Otto Lederer (l.) übergibt Georg Hermansdorfer die verdienstmedaille. © mm

Die Verdienstmedaille des Bundes wurde an den früheren Leiter des Männerchors Liederquell verliehen.

Germering/Rosenheim – Aufgewachsen ist Georg Hermansdorfer im damals noch eigenständigen Unterpfaffenhofen. Hier hat er seine musikalische Ausbildung begonnen, die ihn letztlich nicht nur zu einem erfolgreichen Musiklehrer machte, der zahlreiche Chöre und Orchester leitete. Jetzt ist der seit einiger Zeit in Halfing im Landkreis Rosenheim lebenden Hermansdorfer von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Überreicht wurde sie ihm von Rosenheims Landrat Otto Lederer.

Der 1957 geborene Hermansdorfer nahme ab 1964 Klavierunterricht, es folgten als Instrumente Akkordeon und Orgel. Mit Jazzkursen in Burghausen vervollständigte er sein Handwerkszeug. Im jahr 1982 schloss er dann ein Studium der Germanistik und Schulmusik in München ab.

Hermannsdorfer dürfte vielen Germeringern noch bekannt sei durch seine Tätigkeit als Leiter des Gospelchors St. Martin Mitte der 1970er-Jahre. Mit dem Kammerlchor Germering, den er von 1979 bis 1988 leitete trat er auch bei den Germeringer Kulturtagen auf, die es damals gab. Er war zudem Leiter des Männergesangsvereins Liederquell (1979 bis 1982).

Seine ehrenamtliche Tätigkeit beschränkte er nicht auf die Musik. Von 1973 bis 1985 war er Sanitätsmann im Rettungsdienst des BRK Germering. Und von 1973 bis 1978 war er in Germering und Gilching Kinder- und Jugendbetreuer bei verschiedenen sozialen Einrichtungen tätig. Hermannsdorfer gründete außerdem eine Dixieland-Jazzband (Georgie’s Dixie Killers) mit der er bis Ende der 1980er-Jahre zahlreiche Auftritte hatte. Von 1979 bis 2007 leitete er zudem die Opernbühne Bad Aibling und war zudem Dirigent, Dramaturg und Übersetzer.

Bei der Ordensverleihung sagte Landrat Otto Leder, dass Georg Hermansdorferes vielen Menschen, insbesondere Kindern, den Zugang zur Musik ermöglicht hat. Mit seinem Herzensprojekt, der „Erlesenen Oper“, bringe er seit über elf Jahren besondere musikalische Höhepunkte inden Landkreis Rosenheim.

„Sie holen längst vergessene Schätze wieder an die Oberfläche“, so Otto Lederer, so auch Opern von eher unbekannten Künstlern aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Jede Inszenierung bringt Georg Hermansdorfer auch als kindgerechte, gekürzte und moderierte Fassung auf die Bühne. Dabei haben insbesondere junge, professionelle Talente aus der Region die Möglichkeit, solistisch aufzutreten. Im Orchester findet sich ein Mix aus Laien und Profis aus der Umgebung. Um auch wirklich jedem das Musiktheater nahe zu bringen, kümmert sich Hermansdorfer um das Sponsoring, damit auch kostenlose Opernbesuche möglich sind. Otto Leder: „So fördern Sie nicht nur das Kultur- und Musikverständnis, sondern durch das Zusammenspiel von jüngeren und älteren sowie von Profi- und Hobby-Musikern auch wichtige soziale Komponenten.“

