Carl-Spitzweg-Gymnasium zieht den Hut vor den Abiturienten

Das Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG) hat seine Abiturienten zum ersten Mal im Orlandosaal der Stadthalle verabschiedet. Notwendig war dies wegen Corona, weil in der Stadthalle mehr Platz ist als in der Aula des CSG. Bei der Zeugnisverleihung am Freitagabend machte Schulleiterin Rita Bovenz aber gleich zu Beginn klar, dass dies hoffentlich auch das letzte Mal sein werde.

Rita Bovenz verabschiedete einen Abi-Jahrgang, der mit einem Notendurchschnitt von 2,16 fast auf dem selben Niveau war wie die Gymnasien in ganz Bayern. Ihren geistigen Hut zog die Schulleiterin vor den 52 Schülern, die im Zeugnis eine Eins vor dem Komma stehen haben. Sieben schafften ihr Abitur sogar mit der Traumnote 1,0.

Eine besondere Erwähnung waren Rita Bovenz die Eltern der Abiturienten wert: „Auf ihre Art haben auch Sie heuer Abitur gemacht, Ihren Kindern das krisensicherste Erbe, das es gibt, ermöglicht. Das ist auch mit finanziellen Anstrengungen verbunden, denn meine lieben Abiturientinnen und Abiturienten, das Geld kommt nicht von der Bank, sondern muss erst einmal erarbeitet werden.“ Neben dem Finanziellen hätten die Eltern ihre Kinder aber auch seelisch und moralisch unterstützt. „Ohne Ihre Eltern wäre Ihr heutiger Erfolg nicht denkbar gewesen“, folgerte Rita Bovenz.

Großes Lob für Eltern und Lehrer

Lob spendete Bovenz aber auch den Lehrkräften. Ohne deren intensive und qualitätsbewusste Arbeit wäre dieser doch sehr konstante Erfolg auf Dauer nicht möglich gewesen. Aber auch alle Mitarbeiter der Schule, zu denen auch der Hausmeister zählt, hätten in vielfacher Hinsicht zum Schulleben der Abiturienten beigetragen.

Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher verabschiedete die Schüler in Vertretung von OB Andreas Haas mit einer ganz besonderen und sehr persönlichen Rede. Ihr eigenes Abitur liege erst acht Jahre zurück. Deswegen könne sie sich sehr gut erinnern, wie man sich als Schüler an so einem Tag fühlt – und jetzt stehe sie als Bürgermeisterin hier und halte zum ersten Mal einen Abiturrede in dieser Funktion.

Ein scharfes Motto: Wasabi

Die Grünen-Politikerin griff auch das Motto des dieses jährigen Jahrgangs, „Wasabi“, auf und meinte: „Wenn man noch ein ,h’ einfügt, heißt es ,Was hab i?’’“ Und die Antwort fügte sie gleich an: „ Ihr habt wahnsinnig viel geschafft.“ Die Schule verlange einem sowieso viel ab. Und dann sei auch noch Corona dazu gekommen.

Für den weiteren Weg der Abiturienten wünsche sie sich, dass sie nicht aufhören, Fragen zu stellen. Wichtig sie auch, dass sie sich engagieren und für die Gesellschaft einsetzen: „Organisiert euch. Auch links. In der richtigen Schärfe.“

Landrat Thomas Karmasin beglückwünschte den Abitur-Jahrgang via Video-Botschaft. Die letzten beeiden Schuljahre der Abiturienten seien nicht lustig gewesen, so Karmasin, sondern von Online-Unterricht, Wechselunterricht und Maskenpflicht geprägt gewesen. Dass die Schüler ihr trotzdem geschafft hätten, sei eine Leistung, auf die sie immer bauen können.

Die Vorsitzende des Elternbeirats, Astrid Kornelius, bedankte sich bei den Lehrkräften für ihre geleistete Arbeit. Aber auch die Eltern seien entscheidend am Schulerfolg ihrer Kinder beteiligt gewesen. Zu den Absolventen gewandt sagte sie: „Ohne Eltern säßen Sie nicht hier.“

Für die Schüler traten Hannah Dorner, Nina Estermann, Magdalena Haseneder und Maximilian Magg ans Rednerpult auf der Bühne. Sie steuerten Anekdoten aus ihrer Schulzeit bei – auch in Gedichtform.

