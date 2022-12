Carl-Spitzweg-Schüler wollen etwas für die Moore im Landkreis tun

Von: Klaus Greif

Miriam Vitt (3. v. l.) überreicht stellvertretend für die Schüler des Projekt-Seminars den Spendenscheck über 460 Euro an Eugenie Scherb (l.). Mit auf dem © zu sehen sind die betreuende Lehrerin Caroline Simon

Das Projekt-Seminar (P-Seminar) „Junior-Gründung eines Schüler-Unternehmens“ des Carl-Spitzweg-Gymnasiums (CSG) hat den Erlös von 460 Euro an den Bund Naturschutz (BN) gespendet.

Germering – Die Spende soll den Mooren der Region zugutekommen. Überreicht wurde der Spendenscheck vor dem CSG an die BN-Kreisvorsitzende Eugenie Scherb.

„Das Thema Nachhaltigkeit war Ideengeber für das Produkt unseres Unternehmens“, sagte Miriam Vitt, die im Schüler-Unternehmen zusammen mit Lisa Kleesattel die Rolle als erster Vorstand übernommen hatte. Miriam Vitt weiter: „Mit unserer Spende möchten wir helfen, die Moore zu schützen und somit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.“

13 Gymnasiasten hatten im Rahmen des Projekt-Seminars unter der Leitung ihrer Lehrerin Caroline Simon die Schülerfirma „Future in a Box“ ins Leben gerufen. Zweck der Firma: Nachhaltige Produkte und eigene Rezepte in einer ansprechenden Box zusammenzustellen und zu vertreiben. Ausgelegt war das Projekt-Seminar auf die Dauer von zwei Halbjahren, in denen die Jugendlichen alle Phasen einer Unternehmensgründung und –führung durchlaufen haben – von der Geschäftsidee über die Produktion bis zu Vermarktung und Vertrieb. Unterstützt wird das Projekt Junior unter anderem durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Umweltschutz.

