Cewe feiert 50-jährige Erfolgsgeschichte

Von: Klaus Greif

Für die 50-Jahr-Feier hat Cewe eigens ein Festzelt neben das Betriebsgebäude bestellt. Am Tisch vorne sind zu sehen (v.l.) IHK-Ehrenpräsident Eberhard Sasse, Cewe-Vorstand Christian Friege, Christine Sasse, OB Andreas Haas, Vize-Landrätin Martina Drechsler und (von hinten) Sylvia Reinhold. © Weber

Die Erfolgsgeschichte des Fotofinishers Cewe im süddeutschen und südeuropäischen Raum hat vor 50 Jahren begonnen. 1972 wurde das erste Werk des Oldenburger Familienunternehmens in Aubing gegründet. Der Umzug nach Germering erfolgte 1989. Hier wurde jetzt das Jubiläum groß gefeiert.

Germering – Vor 50 Jahren hieß das Unternehmen noch Cewe-Color und hatte vor allem ein Geschäftsfeld: Die Negativfilme der Kunden zu entwickeln und als Abzüge wieder an die Kunden zu bringen. Ende 1972 waren dies der Festschrift zum Jubiläum zufolge schon 16 000 Fotos in der Woche. Im Aubinger Werk arbeiteten 37 Mitarbeiter.

Jetzt sind im Betrieb an der Cewe-Straße, so heißt sie seit 2016, zu Normalzeiten 200 und zu Hochsaisonzeiten bis zu 300 Mitarbeiter beschäftigt. Sie sorgen vor allem dafür, dass die Kunden ihre online bestellten Fotobücher erhalten. Denn diese sind mittlerweile das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens, das mittlerweile Cewe Stiftung heißt – vor drei Jahren wurde das 60-millionste Fotobuch verkauft.

Wie das alles funktioniert, wurde den geladenen Festgäste in einem Rundgang durch die Produktions- und Lagerhallen gezeigt. Da führten der technische Leiter Frank Schulz, aber auch Betriebschef Maik Horbas unter anderem vor, wie die Fotobücher von Hightech-Maschinen gefertigt werden. Auf dem Weg vom Bestelleingang bis zur Verladung auf einen Lkw sind auch kleine Transport-Roboter zu bestaunen, die den Arbeitern nötige Schleppereien abnehmen.

Die gelungene Transformation von der Bearbeitung analoger Fotos zu digitalen und die andauernde Weiterentwicklung von Abläufen und Geschäftsideen sind aus Sicht von Geschäftsführer Horbas auch ein Grund dafür, dass das Unternehmen zum europaweiten Marktführer bei Fotobüchern entwickelt hat.

OB Andreas Haas sprach in seiner Festrede auch davon, dass Cewe diese Transformation mit Bravour geleistet habe. Er wies auch darauf hin, dass Cewe Germering CO2-neutral produziere und viele Preise und Auszeichnungen erhalten habe. Haas: „Die Stadt ist stolz darauf, so ein Unternehmen, das auch einer der größten Steuerzahler ist, am Ort zu haben.“

Vize-Landrätin Martina Drechsler wies zusätzlich darauf hin, das Cewe sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und Inklusion lege. Zu Beginn dieses Jahres sei der Germeringer Betrieb zudem zu Deutschlands bestem Arbeitgeber ausgezeichnet worden.

Einer, der wesentlichen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Standortes habe, wurde von allen Festrednern erwähnt: Stephan Johannes Reinhold. Er leitete die Geschäfte in Germering von 1997 bis 2019 und verstarb Ende vergangen Jahres völlig unerwartet. Seine Frau Sylvia war als Ehrengast bei der Feier mit dabei. IHK-Ehrenpräsident Eberhard Sasse sagte in seiner Rede unter anderem: „Stephan Johannes Reinhold hat den Unternehmergeist zu 100 Prozent verkörpert. Er brannte für die Firma.“

Der Cewe-Vorstandsvorsitzende Christian Friege führte den Erfolg des Standortes Germering zum einen auf das gute Team zurück und machte dafür auch Reinhold verantwortlich. Zum anderen sei es die kontinuierliche Innovationsleistung, die es vor Ort nach wie vor gebe.

