Chöre feiern ein Geburtstagskind

Wenn ein Urgestein des Sängerkreises und der Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering (CGUG) seinen 80. Geburtstag feiert, dann nehmen die Festlichkeiten kein Ende.

Germering– Zu seinem besonderen Jubiläum nahm Eduard Huber, der auch Ehrenvorsitzender des Ammersee-Amper-Sängerkreis ist, die Glückwünsche seiner Sanges-Kollegen entgegen. Auch OB Andreas Haas ließ es sich nicht nehmen, Huber zu gratulieren.

Zur Feier im privaten Rahmen wartete die Chorgemeinschaft mit einem Ständchen auf. Dazu wurden von Kreischorleiterin Caroline Lichtinger-von Stein persönliche Verse geschmiedet, die auf das lange Wirken des Jubilars eingingen – immerhin kann er auf über 60 Jahre als aktiver Sänger zurückblicken.

Eduard Huber prägte in seiner fast 25-jährigen Amtszeit als Vorsitzender des AASK mit Ehren-Kreischorleiter Paul Weigl die goldene Zeit des Sängerkreises. Er organisierte die AASK-Reisen nach Kanada und in die USA, nach Spanien, nach Italien und ins Baltikum. In Germering setzte sich er sich als ehemaliger Vorstand des Männergesangvereins Liederquell für den Zusammenschluss mit dem Gemischten Chor zur CGUG ein. Aktuell singen hier über 60 Frauen und Männer.