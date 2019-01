Cineplex-Betreiber blicken auf durchwachsenes Kinojahr zurück

Es war ein durchwachsenes Jahr“ konstatiert Werner Rusch, Geschäftsführer der gleichnamigen Kinogruppe, die das Cineplex im Einkaufszentrum GEP betreibt.

Germering –„Rusch zielt damit auf den Jahrhundertsommer, die WM-Vorstellung der deutschen Fußball-Nationalelf und eine durchaus verbesserungswürdige Filmversorgung seitens der Filmverleiher ab. „Es sind die beiden einzigen Stellschrauben an denen wir wirklich nichts optimieren können: Wetter und Filmverleih“. Am Ende stand insgesamt ein zweistelliger Besucherrückgang gegenüber 2017. „Doch im Bundesvergleich machen sich die angemessenen Preise und das starke lokale Engagement unserer stets freundlichen Mitarbeiter vor Ort bezahlt und lassen uns gegenüber dem Gesamtmarkt sehr gut aussehen.“

Es gab im vergangen Jahr aber auch gute Nachrichten. Im März wurde das jüngste Cineplex der Kinobetreiber in Meitingen eröffnet. Und Ende Mai übernahm Familie Rusch das Fürther Metroplex in seine Reihen.

In Germering konnte das Haus einer Mitteilung zufolge mit erfolgreichen Sonderreihen weiter punkten. Das Kleinkinder-Kino am letzten Feriensonntag erzielte Besucherrekorde. Und bei den besonderen Angeboten für weibliche Kinofans wurde die Zuschauerschar fast verdoppelt.

Auch für die Zukunft sehen die Kinobetreiber nicht schwarz. Die dritte Fortsetzung von „Drachen zähmen leicht gemacht, Teil 3“, die am 21. Februar bundesweit auf die Leinwand kommt, könnte erfolgreich an die ersten beiden Teile anschließen. Auch in das Remake von „König der Löwen“ setzt die Familie Rusch große Hoffnungen.

Dass die weitere Ausweitung des Online-Ticketverkaufs von den Besuchern honoriert wird, ist in Germering deutlich zu sehen. „Rund 60 Prozent der Tickets werden hier online verkauft. Das ist klar als erfolgreiche Umsetzung des Kundenbegehrens zu werten“, erklärt Werner Rusch. Neben der platzgenauen Sesselauswahl bietet das System mittlerweile auch einen zeitlich optimierten Stornoservice und um bis zu 20 Prozent günstigere Ticket im Vergleich zu den Preisen an der Kasse im Foyer.

Der Aspekt nachhaltiger Kinowirtschaft wird ebenfalls in Angriff genommen. So sind alternative Energien, Rohstoffe und wiederverwendbare Verpackungen bei Cineplex bereits auf dem Prüfstand.