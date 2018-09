In der Cordobar können junge Bands Konzert Erfahrung sammeln

Hier geht’s rein: Cordobar-Leiter Erwin Zißelsberger hofft auf viele Besucher am Freitag.

Jugendzentrum am Bahnhof

Die Sommerferien sind vorbei – auch in der städtischen Jugendbegegnungsstätte Cordobar am Bahnhofsplatz 8. Offen war die Einrichtung zwar den ganzen Sommer über, aber nun startet endlich die neue Konzertsaison: Am heutigen Freitag, 14. September, spielen zwei Indie-Post-Punk Bands.