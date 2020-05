Tragischer Muttertag: Sie hat ihre Tochter seit Wochen nicht gesehen

Die Corona-Krise trifft manche Menschen wirklich schlimm. So zum Beispiel eine querschnittsgelähmte Germeringerin, die ihre behinderte Tochter seit Wochen nicht gesehen hat.

Germering – Seit sie als Beifahrerin auf einem Moped in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde, sitzt Heike Hunneshagen im Rollstuhl. Ihre von Geburt an behinderte Tochter, die sie bis dahin zu Hause gepflegt hatte, musste sie in ein Heim geben. Durch die Corona-Beschränkungen hat sie die 16-Jährige seit Wochen nicht besuchen können – eine schmerzhafte Trennung für Mutter und Tochter.

Telefonate und Videoanrufe waren ein schwacher Ersatz für den persönlichen Kontakt. „Julia kann mich nicht sehen“, sagt Heike Hunneshagen. Die mehrfach schwerbehinderte 16-Jährige ist praktisch blind und kann nicht sprechen. Sie ist auf eine Magensonde angewiesen und leidet unter Epilepsie. „Sie erkennt meine Stimme“, weiß die Mutter. „Ob sie versteht, was ich meine, kann ich nicht sagen.“

Alle aktuellen Zahlen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck im Corona-Ticker.

Um so wichtiger ist Nähe, wann immer es geht. Vor Corona fuhr Heike Hunneshagen regelmäßig zu ihrer Tochter. Zwei, drei Wochenenden im Monat kam Julia nach Germering zu Besuch. Dann reisten die Großeltern aus Franken an, um bei der Pflege des Mädchens zu helfen. „Die gemeinsame Zeiten war für uns als Familie extrem wichtig“, sagt Heike Hunneshagen.

„Corona hat die Familiensituation aufgeweicht, man entfremdet sich“

Nun hat sie auch ihre zwei Autostunden entfernt lebenden Eltern seit Wochen nicht gesehen. „Corona hat die Familiensituation aufgeweicht. Man entfremdet sich.“ Auch, wenn nun die Besuchsregeln gelockert werden und sie bald wieder zu ihrer Tochter ins Blindenheim nach München fahren kann, wird es nicht sein wie sonst. „Dann sitzen wir uns im Rollstuhl mit Mundschutz gegenüber. Das hat einen schalen Beigeschmack.“ Noch immer wird die 44-Jährige ihre Tochter nicht in den Arm nehmen können. Wie soll Julia das verstehen?

„Hinterfragen wird sie es nicht, aber sie wird es spüren“, ist Heike Hunneshagen überzeugt. Sie weiß, dass es ihrer Tochter trotz allem im Heim gut geht, weil sie vertraute Personen und Abläufe um sich hat. Die 44-Jährige telefoniert regelmäßig mit den Betreuerinnen, um an Julias Alltag teilzuhaben.

Doppelter Schicksalschlag nach schwerem Unfall

Schon vor Corona hatte ihre eigene Behinderung sie im Leben ihrer Tochter zur Zuschauerin gemacht. Seit einem Tag im Juni 2018 ist das so. Heike Hunneshagen saß hinter ihrem damaligen Lebensgefährten auf seinem Moped, als ihnen ein Pkw die Vorfahrt nahm. Die 44-Jährige erwischte es am schlimmsten.

Während der vielen Wochen im Krankenhaus kümmerten sich der Vater und die Großeltern um Julia und ihre jüngere Schwester. Als klar war, dass Heike Hunneshagen dauerhaft querschnittsgelähmt bleiben würde, fiel die schwere Entscheidung, Julia ins Heim zu geben.

Eigentlich liegt der Germeringerin jammern gar nicht

Jammern liegt Heike Hunneshagen nicht. „Ich bin kein Häufchen Elend“, sagt die zierliche Frau mit dem blonden Pferdeschwanz und den großen Ohrringen. Früher ist sie mehrmals die Woche ins Fitnessstudio gegangen.

Heute nimmt sie eine Stunde beschwerliche Fahrerei auf sich, um in München Rollstuhltanz zu machen. Sie hat wieder angefangen, in Teilzeit bei der Stadt Germering zu arbeiten, hat eine barrierefreie Wohnung gefunden und kämpft darum, ein behindertengerechtes Auto zu bekommen. Damit könnte sie dann auch Julia leichter besuchen – wenn alles endlich wieder normal ist.