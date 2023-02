Nach der Pandemie: Corona-Testzentren schließen endgültig

Teilen

Corona-Bürgertest (Symbolbild) © Rolf Poss/IMAGO

In der Corona-Zeit waren sie wichtige Einrichtungen, um die Pandemie zu bekämpfen. Jetzt aber haben die beiden Bayerischen Testzentren des Landratsamts ausgedient.

Fürstenfeldbruck/Germering – Die Zentren in der Zenettistraße 13 in Fürstenfeldbruck und in der Kerschensteiner Straße 147a in Germering stellen nach dem 27. Februar ihren Betrieb vollständig ein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bis zu diesem Tag können sich berechtigte Personen zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Testzentren noch kostenfrei testen lassen, so die Kreisbehörde. Die Öffnungszeiten und weitere Informationen finden sich unter www.lra-ffb.de/corona-testzentren.

Das Landratsamt Fürstenfeldbruck bedankt sich bei allen Mitarbeitern an den Testzentren, in den Laboren und im Hintergrund, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren den Menschen im Landkreis eine zuverlässige Testung auf das Coronavirus ermöglicht und somit einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung geleistet hätten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.