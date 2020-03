Neuer Coronavirus-Fall: Schule macht komplett dicht - Schüler brachte Virus aus Urlaub mit

Das Coronavirus hat erstmals gravierende Konsequenzen für die Menschen im Landkreis. Eine Schule schließt komplett. Offenbar steckte sich ein Schüler im Skiurlaub an.

Die Realschule Unterpfaffenhofen hat schließt erstmal komplett.

Ein Schüler ist an Covid-19 erkrankt.

Offenbar brachte er das Virus vom Skiurlaub in Südtirol mit.

Germering – Weil ein Schüler der 8. Klasse an Covid-19 erkrankt ist, bleibt die Realschule Unterpfaffenhofen in Germering bis einschließlich Mittwoch komplett geschlossen. Das erklärte die Sprecherin des Landratsamtes, Ines Roellecke, am Sonntag.

Coronavirus im Landkreis Fürstenfeldbruck: Realschule macht bis Mittwoch dicht

Der Schüler war in Südtirol im Urlaub und hat sich offenbar dort angesteckt. Nach seinem Aufenthalt in der norditalienischen Provinz ging der Jugendliche vergangene Woche noch zwei Tage in die Germeringer Realschule. Deshalb bleibt das Bildungsinstitut jetzt bis Mittwoch geschlossen.

Coronavirus im Landkreis Fürstenfeldbruck: Zwei Jahrgangsstufen müssen länger zuhause bleiben

Die Schüler der 8. und 9. Klassen, die den meisten Kontakt zu dem betroffenen Burschen hatten, müssen zwei Wochen der Schule fern bleiben. Ines Roellecke weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass nicht alle in häusliche Quarantäne müssten – also verpflichtend zu Hause bleiben.

Coronavirus in Germering: Gesundheitsbehörde informiert betroffene Schüler über Quarantäne

Diejenigen, für die diese Maßnahme erforderlich ist, würden direkt vom Gesundheitsamt kontaktiert. Allen anderen wird zu „sozialer Distanzierung“ geraten. Das bedeutet unter anderem, wenn möglich zu Hause bleiben, auf Handschlag verzichten und die Nähe zu Menschenansammlungen meiden.

Wie Ines Roellecke mitteilt, seien die Gesundheitsbehörden seit Samstagabend dabei, sämtliche Kontaktpersonen des betroffenen Schülers zu ermitteln. Der junge Mann stammt laut Roellecke nicht aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck.

Die Schule informiert auf ihrer Internetseite unter www.realschule-unterpfaffenhofen.de über den aktuellen Stand. Die Eltern sollen aber auch direkt informiert werden.

Das benachbarte Carl-Spitzweg-Gymnasium und die Fachoberschule, die auf demselben Campus liegen wie die Realschule, sind von den Maßnahmen nicht betroffen. Für die Schüler dort geht der Unterricht normal weiter.

Landrat Thomas Karmasin hat sich erneut mit einer Videobotschaft an die Bürger gewandt. Er wies daraufhin, dass sich die Schüler des Gymnasiums und der FOS nicht fürchten müssten. Der betroffene Schüler habe keine Gemeinschaftsräume wie die Mensa, die Sporthalle oder Fachräume besucht:

Weitere Coronavirus-Fälle im Landkreis Fürstenfeldbruck:

Das Coronavirus hält auch das Max-Born-Gymnasium (MBG) in Germering in Atem. Nun wurden dieSkilager-Fahrten einer siebten und einer achten Klasse abgesagt. Die ersten fünf bekannten Fälle von Mitte Februar durften die Quarantäne wieder verlassen.