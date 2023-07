Jubelstürme bei ausverkauften Sommerkonzerten

Von: Helga Zagermann

Talent in Massen: Zugabe von der Bigband mit Benni Pfortner, der dieses Jahr Abitur gemacht hat. © Jonathan Gentz

Zweimal fast 1000 Zuhörer und damit zweimal ein voller Orlandosaal: Mit den beiden Sommerkonzerten in der Stadthalle hat das Carl-Spitzweg-Gymnasium Germering wieder bewiesen, dass es auch wegen seines musischen Zweigs einen exzellenten Ruf hat.

Germering - Das Publikum feierte Chöre, Schülerbands, Bigband und Orchester ob ihrer Leistungen. Und Lehrer Markus Bulitta, Leiter der Fachschaft Musik, sagte am Ende, man sei begeistert und fast schon demütig angesichts des Zuspruches.

Wer braucht schon Adele und Rihanna?

Die Schulband „9miles“ demonstriert mit „Umbrella“, dass man keine Rihanna braucht, wenn man als Sängerinnen Sophie El-Abboud, Hannah Antreich, Alice Sorpasith und Levi Kirner am Start hat. Auch die Schulband „Joystixx“ begeistert: mit „Hotel California“, noch mehr mit „Set Fire To The Rain“ – an dieser Stelle ist dann auch Adele vergessen.

Chorleiter tanzt mit, Publikum summt mit

Jubelstürme erntet der Chor der jüngeren Schüler: Die „Chorillaz“ schaffen erst eine mystische Atmosphäre zu „White Moon“ und gehen dann über in „Dancing In The Moonlight“ – Chorleiter Peter Bachmaier tanzt beim Dirigieren mit. Noch schöner wird’s bei „Hungriges Herz“.

Und der musikalische Nachwuchs steht schon bereit, wie sich zeigt: Zwei fünfte Klassen bieten ein schönes Lied aus einem Kinder-Hörspiel, das Juniororchester steuert Filmmusik bei. Mit lautem Applaus werden auch das Streicher- und das Celloensemble belohnt. Vor der Pause dann – und das ist Tradition – ein Beitrag der Percussiongruppe. Bei „Can‘t Hold Us“ hält es einige nicht mehr auf den Plätzen. Kein Wunder, was Felix Zormaier (Rap) und Levi Kirner (Gesang) da mit Unterstützung durch Bläser und durch Schüler an Marimba, Vibraphon und Xylosynth aufbieten, ist hervorragend.

Der zweite Teil kann eigentlich nicht besser werden – wird er aber. Auch weil man sich am CSG immer wieder Neues überlege, wie Direktorin Rita Bovenz zu Beginn angekündigt hatte. Denn Musik wird an diesem Abend mit Kunst verbunden: Es sind Bilder von Schülern zu sehen; unter dem Motto „Farben hören, Töne sehen“ liefert das Große Orchester zu einem Bild eine Improvisation. Das Publikum soll Töne mitsummen – und macht sich ganz gut. Blitzsauber gespielt ist auch die anschließende Annen-Polka von Strauss.

Was die Bläser können, zeigen sie bei „Palladio“, das Karl Jenkins eigentlich für Streicher geschrieben hat. Das Ergebnis: beeindruckend. Der Weg ist also bereitet für das Finale.

Der Große Chor erlebt andächtige Stille bei „A Thousand Years“, um dann mit Queens „Bohemian Rhapsody“ den Saal zum Kochen zu bringen. Schließlich kommt die bestens eingespielte Bigband mit mitreißenden Versionen von „Spain“ und „Satin Doll“. Bei „Megalovania“, einem Lied aus einem Computer-Rollenspiel, sind die Soli von Jakob Zeller (Trompete) und Julius Frick (Altsaxophon) herauszustellen.

Nach drei Stunden dann die Zugabe: Benni Pfortner, der dieses Jahr Abitur gemacht hat, toppt alles mit „Cry Me A River“.