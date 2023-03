CSU-Ortsverband hat einen neuen Vorsitzenden

Von: Klaus Greif

Die CSU hat gewählt. Der neue Vorsitzende Marcus Breu (vorne, 3.v.l.) ist auf diesem Gruppenbild neben seinem Vorgänger Oliver Simon (2.v.l.) zu sehen. © mm

Der CSU-Ortsverband hat einen neuen Vorsitzenden. Der 57-jährige Stadtrat Marcus Breu wurde bei der Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Oliver Simon gewählt. Dieser trat nicht mehr für das Amt an. Er will sich einem Bericht der CSU zufolge auf seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat konzentrieren.

Germering – Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Sandra Andre und Johannes Kirmair gewählt. Schatzmeister bleibt Rudolf Widmann. Neuer Schriftführer ist Andreas Dick, Digitalisierungsbeauftragter ist weiterhin Benedikt Nesselhauf. Beisitzer sind Bernd-Matthias Dittrich, Andreas Gaß, Franziska Hotter, Monika Greczmiel, Eva Kuchler, Christian Ryssel, Thomas Schlierf und Thuy Wegmaier.

Oliver Simon war seit 2016 Vorsitzender der Germeringer CSU. In seine Amtszeit fallen die für seine Partei erfolgreichen Wahlkämpfe für zwei Bundestagswahlen, eine Landtagswahl sowie die Kommunalwahl 2020, bei der die CSU 19 Sitze im Germeringer Stadtrat erlangen konnte.

An diese Erfolge möchte Marcus Breu, der beruflich als Geschäftsführer in einem Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte arbeitet, anknüpfen. Er dankte seinem Vorgänger für die Arbeit der vergangenen Jahre und sagte: „Die CSU in Germering ist hervorragend aufgestellt.“ Sie war in den vergangenen Jahren gemeinsam mit OB Andreas Haas die gestaltende politische Kraft. Er versprach: „In den kommenden Jahren werden wir in diese Richtung weiterarbeiten und viele Impulse geben, um gute Politik für Germering zu machen.“

Die Wahl fand unter der Leitung des Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch statt. Auch er bedankte sich bei Oliver Simon für die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Die CSU in Germering sei eine verlässliche Kraft. Das sei wichtig in Zeiten, in denen die Menschen aufgrund der Energiekrise und anderer Entwicklungen erhebliche Unsicherheit spüren, erklärte Miskowitsch.

