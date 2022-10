CSU nominiert Landtags-Kandidaten an ungewöhnlichem Ort

Von: Thomas Steinhardt

Foto vor dem Popcorn-Verkauf: Landrat Thomas Karmasin, Gabriele Off-Nesselhauf, Benjamin Miskowitsch und Katrin Staffler. © Weber

Der CSU-Stimmkreis-Abgeordnete Benjamin Miskowitsch tritt zur Wiederwahl an. Die Delegierten nominierten ihn mit überwältigender Mehrheit.

Germering – Abstimmungen innerhalb der CSU können ja manchmal thrillerartig verlaufen. Diesmal war’s eher Kuschelkino: im Cineplex in Germering ist Benjamin Miskowitsch erneut und mit überwältigender Mehrheit zum Direktkandidaten der Christsozialen für die Landtagswahl 2023 im Stimmkreis Bruck-Ost gewählt worden. Wieder ins Rennen geht auch Gabriele Off-Nesselhauf für den Bezirkstag.

Popcorn-Duft lag in der Luft, manche tranken Cola aus Bechern, wie im Kino üblich: Die Delegiertenversammlung der CSU im Stimmkreis-Ost fand diesmal im Kinosaal statt und hatte damit eine doch eher ungewöhnliche Choreografie.

Film als Kernstück

Dem Setting entsprechend war ein Film das Kernstück des Abends. Er zeigte Eindrücke aus dem Landtag und zeigte Benjamin Miskowitsch bei seiner Arbeit im Maximilianeum, in das er bei der zurück liegenden Wahl erstmals entsandt wurde. Außerdem immer wieder eingeblendet: Begegnungen mit Menschen vor Ort in verschiedenen Zusammenhängen. Botschaft: Die CSU ist nah am Menschen, am liebsten sehr nah.

Miskowitsch lobte das Team an seiner Seite und betonte, dass Familien im Mittelpunkt der CSU-Politik stünden. „Wir unterstützen Familien, wo es nur geht.“ Er betonte die Bedeutung der Autoindustrie für Bayern und lobte die Ansiedlungspolitik, die große Player der Weltwirtschaft nach Bayern gebracht habe. Ziel sei es, die künstliche Intelligenz voranzubringen und etwa die Robotik. Für die Energieversorgung der Zukunft will man auch auf grünen Wasserstoff setzen.

Miskowitsch bewarb sich um die erneute Kandidatur unter anderem mit den Kontakten, die er geknüpft habe und vielen weiteren Aufgaben, denen er sich stellen wolle – etwa dem Wohnungsbau oder der Fliegerhorst-Nachnutzung. Der viergleisige Ausbau der S4 sei so gut wie in trockenen Tüchern, sagte Miskowitsch. Trotzdem müsse man an dem Thema dranbleiben.

Gabriele Off-Nesselhauf betonte, wie gerne sie die Arbeit im Bezirk mache. „Ich brenne dafür.“ Sie unterstrich unter anderem die Bedeutung psychiatrischer Versorgung und betonte, dass es darum gehe, für die da zu sein, „die unsere Hilfe am meisten brauchen“.

Söder-Tipps von der Leinwand

Dank des Filmformats kamen in der Delegiertenversammlung dann auch einige CSU-Granden zu Wort, was ein ziemliches Novum war. So sprachen etwa Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Generalsekretär Martin Huber und die Bundestagsabgeordneten Katrin Staffler sowie Michael Kießling von der Kinoleinwand herab lobende Worte über die beiden Stimmkreis-Kandidaten und empfahlen teils sogar eindringlich deren Wiederwahl. Sogar Ministerpräsident Söder unterstützte Miskowitsch („ein ganz starker“) via Filmausschnitt. Söder über Miskowitsch: „Der ist immer gut gelaunt, das ist nicht selbstverständlich.“

Unter der Wahlleitung von Landrat Thomas Karmasin entfielen schließlich 102 von 105 abgegebenen Stimmen auf Miskowitsch, der sich im Jahr 2023 damit wieder ums Direktmandat bewerben kann. Auf Gabriele Off-Nesselhauf entfielen 107 von 108 Stimmen. Gegenkandidaten hatte es jeweils keine gegeben. Am Ende gab´s noch Blumen und etliche Umarmungen – ein wenig Herz-Kino im Germeringer Cineplex eben.

