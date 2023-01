Dafür erhält die Stadt Gelder vom Staat

Von: Klaus Greif

Die Umgestaltung des Volksfestplatzes wird mit staatlicher Unterstützung durchgeführt. © mm

Die Stadt kann ein kleines Jubiläum feiern. Vor genau zehn Jahren hat sie bei der Regierung von Oberbayern erfolgreich die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ beantragt.

Germering – Darauf wies Stadtbaumeister Jürgen Thum im Stadtrat hin. Ab 2013 wurden Thum zufolge mit staatlicher Unterstützung umfangreiche Vorhaben zur Steigerung der Attraktivität der Stadt umgesetzt. Dazu zählten unter anderem die Umgestaltung des Kleinen Stachus, die Einrichtung eines Stadtmarketings und Citymanagements, der städtebauliche Ideen- und Realisierungswettbewerb „Stadthallenvorplatz/Bahnhofsareal“ und der Bau der öffentliche Toilette am S-Bahnhof.

Mittlerweile befindet sich die Stadt laut Thum in verschiedenen Förderprogrammen. Die meisten Vorhaben werden nach wie vor aus dem ursprünglichen Fördertopf, der jetzt „Lebendige Zentren“ heißt, bezuschusst.

Im Jahr 2021 hat der bayerische Landtag einen so genannten Sonderfonds mit der Bezeichnung „Innenstädte beleben“ eingerichtet. Dieser sollte die Folgen der Corona-Pandemie für die Innenstädte abmildern und diese beleben und stärken. Die Stadt hat sich hier für Zuwendungen zur temporären Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Unteren Bahnhofstraße beworben. Mit dem erhaltenen Zuschuss wurde zu 80 Prozent die Aktionswoche finanziert, die das Wiener Kollektiv Raumstation im Mai an der Unteren Bahnhofstraße durchführte.

Die geplante Umgestaltung des ehemaligen Kasernengelände wird seit 2019 mit Mitteln aus dem Förderprogramm „Militärkonversion“ unterstützt. Die Umgestaltung des Volksfestplatzes wiederum befindet sich ebenfalls im Bayerischen Städtebauförderprogramm mit der Bezeichnung „Flächenentsiegelung“. Die Durchführung der Machbarkeitsstudie sowie die Bodenuntersuchung zur „Umgestaltung des Volksfestplatzes“ wurden im Rahmen dessen bereits gefördert. Auch der städtebauliche Realisierungswettbewerb dafür samt der fachlichen Betreuung hierzu kommt in den Genuss staatlicher Unterstützungsgelder.

In Absprache mit der Regierung von Oberbayern hat die Stadt jetzt Einzelvorhaben zusammengestellt, die im kommenden Jahr gefördert werden sollen. Dazu zählen eine vorgesehene Neuauflage des Stadtentwicklungsprozesses, einen Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Mehrgenerationenhauses Zenja und Maßnahmen für Klimaschutzanpassungen. Auch eine Machbarkeitsstudie für den Umbau der Unteren Bahnhofstraße und der dortigen S-Bahnhof-Unterführung sind in den Förderkatalog aufgenommen worden.

In den Folgejahren bis 2026 sollen außerdem noch die Fußgängerunterführung an der Kreuzung Landsberger-/Untere Bahnhofstraße, die Umgestaltung des Stadthallenvorplatzes und die Umgestaltung des Bahnhofsareals gefördert werden.

Die Umgestaltung des Kasernengeländes ist wie berichtet aus finanziellen Grünen verschoben worden. Jetzt hat die Stadt Planungs- und realisierungskosten im Förderprogramm für 2024 bis 2026 angesetzt.

Die Umgestaltung des Volksfestplatzes soll 2023 und 2024 geplant und 2025 umgesetzt werden. Eine Bezuschussung im Rahmen des Programms Flächenentsiegelung ist ebenfalls angemeldet.

