Darum ist diese Sitz-Ecke ein Schmuckstück

Die Metallkünstler der Eugen-Papst-Schule haben wieder ganze Arbeit geleistet. Unter Anleitung von Oliver Beran haben sie zwei weitere Rankgitter für die neue Sitzgruppe im Rathaus-Park geschaffen. Die Gitter sind mit kunstvoll verarbeiteten Elementen der Germeringer Frühgeschichte versehen.

Germering – Die Eugen-Papst- Schule, die sonderpädagogisches Förderzentrum des Landkreises ist, arbeitet seit vielen Jahren eng mit der Stadtverwaltung zusammen, wenn es um die künstlerische Gestaltung des öffentlichen Raumes geht. Die Skulpturen und der Rosenbogen im Rathauspark sind ebenso beispielhaft dafür wie die Graffiti-Verschönerung von Tiefgarage und des Bühnenvorhofs der Stadthalle. Federführend mit dabei war immer der freiberufliche Künstler und Werklehrer Oliver Beran, der an der Eugen-Papst-Schule (EPS) die Metallwerkstatt leitet und die verschiedenen Wahl- und Pflichtkurse für die Siebt- bis Neuntklässler anbietet.

Neue Rankgitter

Jetzt haben Beran und seine Schüler ein weiteres Kapitel bei der Umgestaltung des Rathausparks beendet. Die neue Sitzgruppe an der Domonter Straße im südwestlichen Bereich ist mit dem Anbringen zweier weiterer großformatiger Rankgitter vollendet worden. Die Gitter sind in der Metallwerkstatt der Schule in aufwendiger Arbeit von den Schülern 7. bis 9. Klasse gefertigt worden.

Clou sind laut Beran die zwei eingefügten Metallarbeiten, die Elemente aus der Germeringer Frühgeschichte aufgreifen und verarbeiten. Ein Ausschnitt des bei Grabungen gefundenen Amuletts, das Grundlage des Germeringer-Logos ist, ist dabei ebenso zu entdecken wie Fragmente von antiken Gürtelschnallen oder Ziergegenständen. Wer sich die Mühe mache, so Beran, könne die vollständigen Originale im benachbarten Stadtmuseum finden.

Das Wappen der Stadt Germering

Die schon im Vorjahr installierten ersten drei Rankgitter haben ebenfalls eine starken Bezug zur Stadt: Sie zeigen die Wappen von Germering und seiner Partnerstädte Domont und Balatonfüred. Die Delegation aus Frankreich, die vor einer Woche zu Besuch war, habe dies bei einem Rundgang bestaunt, berichtete OB Andreas Haas gestern. Der Rathauschef bedankte sich bei der Schule und den zwei zur Einweihung gekommenen Achtklässlern Raphael und Leon für die tolle Arbeit. Die neue Sitzecke sei auch dank der Schüler zu einem Schmuckstück geworden.

Bauhof hilft mit

Mit dazu beigetragen hat auch der Bauhof. Vor fünf Jahren hat er damit begonnen, die in die Jahre gekommene, von Betonmauern eingesäumte Leseecke abzureißen und neu zu planen. Die Wege wurden neu gepflastert, in zwei Pflanztrögen wurden Bonsai-Laubgehölze gesetzt und gepflegt und mehrere Bänke laden zum Sitzen ein. Laut Stadtgärtner Alexander Klotz habe man bei der Gestaltung auch das benachbarte Standesamt im Blick gehabt. Die Sitzecke biete sich jetzt auch als Ort für Hochzeitsfotos an – eine spezielle Bankkonstruktion, bei der sich die frischgebackenen Eheleute nebeneinander gegenüber sitzen, ist hierfür bestens geeignet.

Darüber hinaus hat sich laut Bauhof-Chefin Monika Schindler schon jetzt gezeigt, dass die Sitzecke bestens angenommen wird. Und zwar von Germeringern jeden Alters.

Das sagt die Rektorin

Den Dank des Bürgermeisters an die Schule hat Rektorin Gabriele Pfob übrigens prompt zurück gegeben: „Wir müssen uns bei der Stadt dafür bedenken, dass wir soviel gestalten dürfen.“ Das nächste Projekt dieser Zusammenarbeit dafür ist bekanntlich schon fast fertig gestellt: Beran und seine Metallkünstler haben im Auftrag der Stadt zwei Bücherboxen gestaltet. Eine wird im Rathauspark, eine am Mehrgenerationenhaus Zenja aufgestellt. Die genauen Standort stehen zwar noch nicht fest. Aber klar ist laut Beran, dass sie noch in diesem Schuljahr installiert werden.