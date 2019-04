Darum ist das Kriegerdenkmal ein Kunstwerk

Nördlich der alten Dorfkirche St. Martin im Friedhof gestaltete der Bildhauer Georg Brenninger 1962 mit Liegesteinen und einer Bronzeplastik einen Ehrenhain, der an die in den Weltkriegen gefallenen und vermissten Germeringer erinnern soll.

Germering – Dieser Ort des Gedenkens wird nun durch eine Informationstafel ergänzt.

Die neue Tafel soll einerseits das Kunstwerk Brenningers verständlich machen, andererseits die Lesbarkeit der Namen erleichtern. Weil der Künstler damals Tuffstein als Material für die Liegesteine verwendet hat, sind viele der Namen kaum mehr zu entziffern. „Es wurde immer wieder der Wunsch an uns herangetragen, dass die Namen nachvollziehbar sind“, sagte OB Andreas Haas am Rande der Vorstellung.

Haas erklärte, dass es zu keiner Zeit darum ging, das Kunstwerk zu ersetzen, sondern dieses lediglich um Erläuterungen zu ergänzen. Neben dem Rathaus-Chef waren auch eine Fahnenabordnung des Veteranen- und Soldatenvereins Unterpfaffenhofen, Kulturreferentin Centa Keßler (SPD) und der Pfarrer der Stadtkirche, Andreas Jaster, gekommen.

Die inhaltliche Gestaltung der Tafel hat Stadtarchivar Marcus Guckenbiehl übernommen. „Die Liegesteine sollen die Frontlinie simulieren“, so Guckenbiehl. Der Künstler habe sich damals bewusst für Tuffstein entschieden, da er diesen für am geeignetsten befand, die Natur aufzunehmen und mit ihr zu verschmelzen. Die Steine sind in drei Gruppen gegliedert. Diese sollen jeweils an die Gefallenen im Ersten Weltkrieg, die Vermissten im Zweiten Weltkrieg sowie die in diesem Krieg gefallenen Germeringer erinnern.

Bis heute gibt es in der Stadt kein zentrales Kriegerdenkmal. Das Unterpfaffenhofener Ehrenmal befindet sich seit 1921 an der Alten Kirchstraße. Für die Teilnehmer der Kriege 1812/13, 1866 und 1870/71 wurde im Jahr 1908 die erste Gedenktafel in der Dorfkirche St. Martin angebracht, die 1924 in den Westvorbau der Kirche verlegt wurde. Im gleichen Jahr entstand ein Ehrenmal an der nördlichen Langhauswand der Kirche.

Erstmalig hat der Germeringer Gemeinderat dann im Jahr 1958 über einen Neubau des Kriegerdenkmals debattiert und schließlich 1961 den gebürtigen Niederbayern Georg Brenninger mit der Planung beauftragt. Wie Marcus Guckenbiehl berichtet, schieden sich an der für die damaligen Verhältnisse modernen Bronzeplastik mit dem Titel „Bergpredigt“ die Geister. Brenninger hatte die Plastik auf eigene Faust anstatt einer aus Bronze gefertigten Kreuzgruppe aufgestellt. Nach langer Diskussion durfte diese aber stehen bleiben und der Künstler bekam sein Honorar doch noch. Guckenbiehl: „1968 sind die letzten Zahlungen geflossen.“

Für Kulturreferentin Centa Keßler hat sich die neue Gedenktafel jedenfalls schon gelohnt. Sie hat darauf drei Namen von Verwandten entdeckt, von denen sie vorher nicht wusste, dass sie auf den Liegesteinen am Ehrenmal an der Augsburger Straße genannt werden. „Darüber habe ich mich sehr gefreut."