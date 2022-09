Das passt: Theater-Urgestein trifft auf Jazz

Von: Ulrike Osman

Verzauberten das Publikum: Willi Hörmann (links) und die Band Room to move mit (v.l.) Theo Kollruss, Günther Steininger, Thomas Ludwig, Klaus Greif und Ursula Allgäuer. © Weber

Das ist doch mal eine Begrüßung. „Was wollen Sie?“, entfährt es dem Mann im blauen Hausmeisterkittel beim Anblick des Publikums.

Germering – „Gehen Sie. Ich kann sie nicht unterhalten.“ Doch, kann er. Das zeigt sich an diesem Abend im Amadeussaal der Stadthalle während eineinhalb „Sternstunden mit Kontrabass“.

Der Mann im blauen Kittel ist Kulturpreisträger, Vollblutschauspieler und Germeringer Theater-Urgestein Willi Hörmann. Er hat gemeinsam mit der Jazzband Room to move eine musikalisch-dramatische Revue vorbereitet, die szenisches Spiel und Musik miteinander kombiniert. Hörmann zeigt Ausschnitte aus der Komödie „Die Sternstunde des Josef Bieder“ von Otto Schenk und dem Einakter „Der Kontrabass“ von Patrick Süskind.

Room to move spielen sich selbst – eine Band, die zum Proben zusammengekommen ist. Hörmann verkörpert abwechselnd den Theaterrequisiteur Josef Bieder und einen Orchestermusiker, der sein Instrument – den Kontrabass – verabscheut. Wobei der Kontrabass stellvertretend für sein ganzes Leben steht. Zwei Übersehene, die sich ihren Frust von der Seele schimpfen. Bieder lästert über Schauspieler, Beleuchter und seine ungeliebten Kollegen, die „Möbler“, die zwar den Maroni-Ofen von der Bühne tragen, nicht aber die Maroni. Die sind Sache der Requisite.

Glaubt man dem Mann, geht es im Theater so kleinlich-bürokratisch zu wie in einer Amtsstube. Mit den Rollen wechselt Hörmann die Kleidung. Als Kontrabassist erscheint er im fliederfarbenen Bademantel mit Schal und klagt sein Leid über das schwere Leben mit der Bassgeige, die in der Wohnung im Weg umgeht und vollen Körpereinsatz erfordert – ob man sie nun spielt, temperiert oder herumschleppt.

Room-to-move-Bassist Klaus Greif konterkariert die Tiraden, indem er sein Instrument im Hintergrund liebevoll poliert und es meisterhaft spielt, sobald die Band zum Zuge kommt. Das tut sie jedes Mal, wenn Hörmann hinter der Bühne verschwunden ist. Es ist ein geschickt gewobener Abend aus Sprechszenen und entspanntem Jazz, den die Band gewohnt souverän und mit sichtlichem Spaß präsentieren.

Es ist auch ein Abend der Selbstironie. In seinen Rollen nimmt der 77-jährige Hörmann „alte geile Böcke“ auf die Schippe, verkündet, dass er persönlich Jazz ablehne und dass Theater überflüssig sei. Insofern habe das Publikum wohl einen „verlorenen Abend“ erlebt. Die rund 60 Zuschauer waren hörbar anderer Meinung. Und Hörmann selbst glitt zuletzt aus der Grantler-Rolle in seine echte Persönlichkeit zurück und erklärte, Musik und Schauspiel zusammen sei doch das Allerbeste überhaupt.

