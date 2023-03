„Leben von der Substanz“: Stadt steht vor finanziell schweren Zeiten

Von: Klaus Greif

Wird nach und nach abgerissen und für rund 100 Millionen Euro neu gebaut: die Schule an der Kirchenstraße und das benachbarte Kinderhaus. © mm

Die Stadt Germering hat einen Haushalt aufgestellt, der aus Sicht von OB Andreas Haas und Kämmerer René Mroncz genehmigungsfähig ist. Er ist allerdings geprägt von den aktuellen Krisen und auf Kante genäht.

Germering – Mroncz brachte es bei den Vorberatungen im Hauptausschuss so auf den Punkt: „Wir leben von der Substanz.“

OB Andreas Haas eröffnete die Beratungen mit dem Hinweis, dass es schwierige Zeiten sind. Die Schlagworte Corona-Nachwehen, Ukrainekrieg und Baukostensteigerung sollten zwar keine Entschuldigung dafür sein, dass der Haushalt so aussieht, wie er aussieht. Allerdings seien sie eine Erklärung dafür.



Ausgaben steigen enorm

Tatsache ist Haas zufolge, dass die Ausgaben der Stadt enorm gestiegen seien. Auch die Einnahmen aus den verschiedenen Steuern seien zwar nach oben gegangen – allerdings bei Weitem nicht so stark. Dennoch habe man es geschafft, die soziale Infrastruktur der Stadt aufrechtzuerhalten.



Kämmerer Mroncz unterstrich diese Einschätzung mit Zahlen. Die Einnahmen der Stadt steigen demnach von rund 102 Millionen Euro in 2022 auf 104 Millionen im laufenden Jahr. Die Ausgaben erhöhen sich im selben Zeitraum von 95 auf jetzt 104 Millionen Euro. Diese Entwicklung werde sich im Finanzplanungszeitraum, der bis 2026 geht, fortsetzen.



Personalkosten

Verantwortlich für die wachsenden Ausgaben im laufenden Haushalt, also ohne die anstehenden Investitionen, sind laut Mroncz mehrere Faktoren. Das sind zunächst die steigenden Personalkosten – die Stadt rechnet mit einem jährlich Plus von 3,5 Prozent. Dann treffen auch die Stadt die hohen Energiepreise. Alleine für die städtischen Liegenschaften rechnet Mroncz für 2023 mit 300 000 Euro höheren Gaskosten. Insgesamt liegt das Plus hier bei 850 000 Euro. Die Kreisumlage steigt um 2,36 Millionen an und bei den Aufwendungen für die Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthalle werden rund 2,1 Millionen Euro mehr fällig als im Vorjahr.



Diese Entwicklung hat zur Folge, dass der laufende Haushalt in diesem Jahr erstmals mit einem Minus abschließt. 2022 gab es bei der Gegenübestellung von Ausgaben und Einnahmen noch ein positives Saldo von rund 1,8 Millionen Euro. 2023 ergibt sich ein Minus von rund 2,7 Millionen Euro.



Die Investitionen

Sorgen bereiten Kämmerer Mroncz auch die anstehenden Investitionen. Wie in den Vorjahren wird das meiste Geld für den Ausbau der Schulen und der Kinderbetreuung fällig. Alleine der notwendige sechsstufige Neubau der Grundschule an der Kirchenschule schlägt in den nächsten sieben Jahren mit rund 100 Millionen Euro zu Buche. Mögliche Baukostensteigerungen sind hier nocht nicht eingerechnet, erklärte Stadtbaumeister Jürgen Thum auf Nachfrage von Christian Gruber (SPD).



Insgesamt macht es diese Entwicklung notwendig, dass die Stadt bis 2026 Darlehen in Höhe von insgesamt rund 22 Millionen Euro aufnimmt. Die Schulden steigen deswegen von 25,7 Millionen Euro (Stand 31. Dezember 2022) auf dann 39 Millionen Euro. Jeder der rund 41 000 Germeringer hat dann Miese in Höhe von 947 Euro (2022: 624 Euro). Der Landesdurchschnitt lag Ende 2021 bei rund 662 Euro je Einwohner.



Die Mitglieder des Hauptausschusses billigten den Haushalt einstimmig. Endgültig verabschiedet wird er aber erst vom Stadtrat.



Für die Feuerwehren und Schulen

Es gehört seit Jahren zum gewohnten Bild bei den Haushaltsberatungen: Die Führungsriegen beider Feuerwehren sitzen im Zuschauerbereich und verfolgen die Sitzung. Immerhin geht es jedes Jahr um nicht unerhebliche Investitionen, die die Stadt in diesen Bereich steckt. Insgesamt sind es bis 2026 rund 7,5 Millionen Euro für beide Wehren, erklärte OB Andreas Haas.

Die Erweiterung des Germeringer Gerätehauses an der Augsburger Straße ist dabei mit rund 4,7 Millionen Euro in diesem Jahr der größte Posten. Die weitaus größte Investition steht im Schulsektor an. Im kommenden Jahr beginnt der Neubau der Kirchenschule mit dem Abriss der alten Turnhalle. Bis 2030 werden hier insgesamt 100 Millionen Euro fällig. Schon heuer fallen Planungskosten in Höhe von 3,4 Millionen Euro an. Die Erweiterung mit Umbau der Sportanlage des SC Unterpfaffenhofen an der Bertha-von-Suttner-Straße beginnt zwar konkret erst im Jahr 2025. Planungskosten von rund 400 000 Euro in den Jahren 2023 und 2024 sind aber schon vorher fällig. Die Baukosten betragen dann bis 2026 noch einmal rund eine Million Euro.

