Der erste Rückblick auf 2022 ist schon da

Begeisterte mit dem ersten Rückblick auf 2022: Kabarettist und Musiker Ecco Meineke. © Kürzl

Kabarettist und Musiker Ecco Meineke hat in der Stadtbibliothek den schnellsten Rückblick auf das gerade begonnene Jahr gewagt. Die erste Veranstaltung in der Bibliothek seit langem kam sehr gut an.

Germering – „Ich bin der einzige, der heute wirklich ohne Maske sprechen darf.“ Ecco Meineke nutzt das vor den rund 30 erlaubten Besuchern in der Stadtbibliothek weidlich. Er umkurvt die allumfassende Präsenz von Corona, ohne sie zu verleugnen. „Die Herausforderung ist, nicht ausschließlich über Themen zu reden, über die man sonst ausschließlich spricht.“

Der Januar bietet Meineke bereits ausreichend Stoff, um Rückschau zu halten und Spitzen zu setzen. Thematisch setzt der Kabarettist bisweilen zu größeren Sprüngen an. Um beispielsweise die Brandschäden am Parlamentsgebäude in Südafrika zu beheben, könne man ja auf die Planer des Berliner Flughafen zurückgreifen. „Dann weiß man, wann man fertig ist.“

Meineke greift aber vor allem Ereignisse auf, die Prominente oder die hiesige Politik betreffen – und erntet viel Applaus und Lacher. So lässt er sich beispielsweise darüber aus, wie fürchterlich für Nationalkeeper Manuel Neuer die Quarantäne auf den Malediven gewesen sein muss. Auch Tennisstar Novak Djokovic kassiert einen verbalen Return: „Die Einreise nach Australien ist schwerer als früher die Ausreise aus der DDR.“ Katar klinge nicht umsonst wie eine Krankheit. Und die Frage nach dem künftigen Bundespräsidenten sei so spannend wie die nach dem Fußballmeister.

Richtig schneidend, fast eisig kalt, wird Meineke allerdings, als er auf die Kirche zu sprechen kommt. Da ist von „Heiligen Demenzen“ die Rede und, dass Priester nur darauf achten müssten, sich nicht erwischen zu lassen. Da wirken dann die Spitzen zum Redestil von Kanzler Olaf Scholz oder zu den Nebeneinkünften des neuen CDU-Chefs Friedrich Merz fast schon geschmeidig.

Dass Meineke auch musikalisch einiges kann, beweist er mit Gesangseinlagen, die das knapp eineinhalbstündige Programm auflockern. Da wird schnell mal Peter Maffays Klassiker umgetextet zu „Über sieben Inzidenzen musst Du gehen.“

Auch David Bowie spielt eine Rolle. Meineke macht aus „Ground Control to Major Tom“ eine Hommage an den vor fünf Jahren verstorbenen britischen Popstar, der am 8. Januar 75 Jahre alt geworden wäre. Bei Uta Klose von der Volkshochschule, dem Mitveranstalter des Abends, kam das sehr gut an. „Diese Musik ist ganz mein Ding“, sagte sie lobend.