Der Gmunder Bahnhof wächst in Germering

Karlheinz Scholz und sein Meisterwerk: der alte Bahnhof von Gmund. Jeden Pflasterstein hat er selbst gefräst. © Kürzl

Seit 1883 kann der Bahnhof in Gmund seine eigene Geschichte erzählen: Vom Ankommen und Entstehen, von Abfahrt und Abriss. Der 1951 in Tegernsee geborene und seit Ende der 1980er-Jahre in Germering lebende Karlheinz Scholz trägt dazu bei, dass die Geschichte des Bahnhofs und vor allem seiner Umgebung erhalten bleibt.

Germering/Gmund – „Im Endeffekt ist es ein jetzt schon ein historischer Nachweis“, sagt Scholz mit Blick auf sein Modell. Vor knapp einem Jahr hatte Scholz den nachgebauten Gmunder Bahnhof präsentiert. Nun ist die frühere Lagerhalle hinzugekommen – maßstabsgetreu und mit viel Liebe zum Detail.

Der Gmunder Bürgermeister Alfons Besel, durch den Bericht unserer Zeitung auf die Arbeit des Germeringers aufmerksam geworden, zeigte sich beeindruckt. Besel sei vor rund einem halben Jahr auf ihn zugekommen und habe gesagt, dass man das „alte“ Bild des Bahnhofs erhalten müsse. „Es war sozusagen ein Auftrag“, erklärt Scholz. Zu diesem war er gekommen, weil an die Stelle der Lagerhalle ein Busbahnhof rückt. Die Lagerhalle ist inzwischen abgerissen.

Scholz musste also ein wenig aufs Tempo drücken, weil der Abriss bevorstand – und hatte erst einmal ein Problem: Im Gegensatz zum Bahnhof konnte er für die Lagerhalle nicht auf Baupläne zurückgreifen, um das Modell detailgetreu entstehen zu lassen. Also maß er mit Unterstützung seiner Frau die Lagerhalle samt Umgebung Meter für Meter ab und machte mehr als 100 Fotos. „Aus jedem Winkel“, wie der Rentner erklärt.

Trotzdem braucht es zum Gelingen des Modells neben dem handwerklichen Geschick noch etwas: „Man muss schon auch ein bisserl ein Gespür für das Motiv und die Geschichte haben“, sagt Scholz. Dass er bis vor fünf Jahren eine Druckerei in Germering hatte, war durchaus hilfreich. So kann er bei seinem Hobby auch seine Kenntnisse bei der Erstellung von Vektorgrafikdaten einsetzen.

Die große Begeisterung für das Modellbauen bekam Scholz von seinem Vater mit. „Das Basteln war in unserer Familie einfach drin“, erinnert er sich.

Nun fräste Scholz jeden einzelnen kleinen Pflasterstein selbst. Für den Sand, der vor der Halle lag, suchte er Material, das möglichst nah am Original bleibt. In Herrsching, am Ufer des Ammersees, wurde er fündig. „Wenn schon denn schon“, findet Scholz. Das Werk solle aussehen wie echt. „Vielleicht kann es so auch ein paar Erinnerungen wecken“, hofft der Hobby-Modellbauer.

Die Geschichte des Gmunder Bahnhofs hält es in jedem Fall wach. Wie das gelungen ist, kann demnächst im Gmunder Rathaus bewundert werden. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Seinen endgültigen Platz soll das Modell von Scholz im Gmunder Museum finden.

Inzwischen hat sich Scholz’ handwerkliches Geschick und Gespür herumgesprochen. Durchaus mit Stolz berichtet er, dass das Weilheimer Heimatmuseum Modellbauer sucht und auch an ihn gedacht hat. Und er habe ja genug Ideen. „Vielleicht gibt es auch mal ein Fotobuch mit den Bildern, die ich gemacht habe.“

Die Freude, den Menschen Geschichte aus der Umgebung, aus der Heimat, nahe zu bringen, ist Scholz anzumerken. Ebenso die Leidenschaft für sein Hobby.

