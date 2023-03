Der lange Weg zur Gleichberechtigung

Von: Klaus Greif

Die Terre-des-Femmes-Vorsitzende Inge Bell (M.) sprach bei den Grünen zum Thema Gleichberechtigung. Das Wir müssen zu einer Normalität kommen, in der kleine Jungen an Fasching als Prinzessin verkleidet gehen und kleine Mädchen als Ritter. Christian Huber © mm

Bis zur tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und dem Ende von sexueller Gewalt auf allen Ebenen ist es noch ein weiter weg. Das war Kern der Aussage von Inge Bell, die am Weltfrauentag im Nachtasyl der Stadthalle zum Thema sprach.

Germering – Die langjährige ARD-Journalistin und stellvertretende Bundesvorsitzende von Terre des Femmes war auf Einladung der Kreis-Grünen nach Germering gekommen.

Ihr Fazit wurde schon bei der einleitenden Begrüßung durch die Sprecherin des Kreisverbands, Lisa Stockmann, vorweg genommen. Ihr sei bei der Planung der Veranstaltung überraschend deutlich vor Augen geführt worden, wie sensibel Frauen immer noch im Umgang mit der Thematik sind. Sie habe eigentlich auf den Einladungs-Postkarten die zwei Kandidaten des Kreisverbandes für die anstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlen mit einen Foto vorstellen wollen.

Weil es sich dabei um zwei Männer handelt – Andreas Birzele (Landtag) und Christian Huber (Bezirkstag) – habe es einen Aufschrei gegeben. Tenor: Das ginge nicht zum Weltfrauentag. Die Postkarten wurden letztlich ohne Werbung für die beiden verteilt. Lisa Stockmann: „Da ist mir klar geworden: Wir müssen noch täglich für Gleichberechtigung kämpfen.“

Sprechen durfte Christian Huber dann aber schon – allerdings erst nach einem Grußwort der Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang. Die übermittelte per Video den Besuchern und Veranstaltern diese Botschaft: „Ziel bleibt eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt sind und die Frauen die Hälfte der Macht haben.“

Christian Huber, er ist im Stadtrat Referent für Integration und Städtepartnerschaften, fordert dazu auf, das Thema ganzheitlich anzugehen: „Wir müssen zu einer Normalität kommen, in der kleine Jungen an Fasching als Prinzessin verkleidet gehen und kleine Mädchen als Ritter.“ Er selbst sei aufgrund seines Geschlechts, seiner Hautfarbe, seiner Herkunft und seines Bildungsgrades keinerlei Benachteiligung ausgesetzt. Umso wichtiger für ihn: „Gleichberechtigung ist ein Kampf aller Geschlechter.“

In diesen Kampf hat Inge Bell erstmals aktiv eingegriffen, als sie als BR-Journalistin in den 1990er-Jahren über den Krieg im Kosovo berichtete. Die Menschenrechtsaktivistin hat damals einen Skandal aufgedeckt, der mit der Schlagzeile „Soldaten auf dem Babystrich“ hohe Wellen schlug. Bell: „Das war der Auftakt einer lebenslangen Aufgabe für Humanität.“

Ihren eigentlichen Vortrag zum Thema „Lieber gleichberechtigt als später“ gestaltete Inge Bell wie einen leckeren Quizabend. Sie hatte zahlreiche Karten in Wölkchenform mitgebacht, auf denen in Schlagworten Meilensteine der Gleichberechtigung zu lesen waren. Das Publikum sollte sagen oder raten, wann diese Erfolge erreicht wurden. Das reichte vom Frauenwahlrecht (1912) bis zum so genannten Upskirting-Gesetz – das stellt seit 2020 das voyeuristische Fotografieren und Filmen unter Frauenröcke unter Strafe.

Inge Bell hatte aber auch noch Schlagworte parat, die zeigten: Es gibt noch einiges zu tun auf dem Weg der Gleichberechtigung. Dazu gehörte auch der Sachverhalt, dass nur drei Prozent der deutschen Oberbürgermeister-Ämter durch Frauen besetzt sind. Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher, sie moderierte den Abend als Ortsvorsitzende der Grünen, hörte zu und nahm’s zur Kenntnis.

