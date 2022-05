Der soziale Gedanke war ihm immer wichtig

Von: Ulrike Osman

Dieter Gutekunst starb mit 87 Jahren. © mm

Er galt zu seiner Zeit als „Papst des sozialen Wohnungsbaus“ in Bayern. Nach seiner Pensionierung blieb Dieter Gutekunst dem sozialen Gedanken verbunden und steckte seine ganze Kraft ins Ehrenamt.

Germering – Kürzlich ist der langjährige Vorstandsvorsitzende der Germeringer Sozialstiftung kurz vor seinem 88. Geburtstag gestorben.

Seit der Gründung im Jahr 2001 kümmerte Gutekunst sich 15 Jahre lang darum, das Kapital der Stiftung zu mehren, damit diese ihren vielfältigen Förderaufgaben zum Wohle der Germeringer nachkommen konnte. Unermüdlich setzte er sich dafür ein, Zustiftungen und Spenden zu akquirieren. Nach elf Jahren hatte sich das Eigenkapital der Stiftung fast verzehnfacht. Besonders lag Gutekunst die Schaffung des kürzlich eröffneten Hospizes am Herzen. Er selbst hat den erfolgreichen Abschluss des Großprojekts nicht mehr miterlebt.

Gutekunst wäre nicht auf den Gedanken gekommen, seinen Ruhestand auf dem Golfplatz zu verbringen. Der soziale Gedanke war tief in ihm verwurzelt – vielleicht, weil der 1934 in Dessau geborene Jurist die Not, die Wirren und Ängste der Kriegs- und Nachkriegszeit zeitlebens in Erinnerung hatte. 1949 floh seine Mutter mit ihm über die grüne Grenze in den Westen, wo der Vater Arbeit in einer Zuckerfabrik fand.

Gutekunst machte sein Abitur an einem Realgymnasium in Schwetzingen und studierte Jura in Würzburg. Mit 25 hatte er bereits promoviert, zwei Jahre später schloss er das zweite juristische Staatsexamen ab – und zwar so gut, dass der Freistaat ihn sofort in den Staatsdienst holte.

Dieter Gutekunst trat in die Oberste Baubehörde ein und leitete bereits mit 44 Jahren die Abteilung Siedlungs- und Wohnungsbau. Neun Innenminister erlebte er mit – von Alfons Goppel bis Günther Beckstein. Er war Mitbegründer des Wohngeldgesetzes und hatte immer auch die Wohnungsversorgung benachteiligter Bevölkerungsgruppen im Auge. Dank seines ausgleichenden Wesens wirkte er bei Konflikten schlichtend und fand mit den Beteiligten meist einen guten Konsens.

Die Bundesrepublik ehrte den Ministerialdirigenten und Honorarprofessor der TU München mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, die Stadt Germering verlieh ihm die Bürgermedaille. Gutekunst lebte hier 52 Jahre mit seiner Frau Sibylle, die wie er aus einer Gegend an der Elbe stammte. Über 60 Jahre waren die beiden verheiratet, zwei Söhne machten das Familienglück komplett.

In der knappen Freizeit genoss der große Goethe-Fan gern ein gutes Glas Wein, las viel und ging mit seiner Frau auf Reisen. „Er war der angenehmste Mensch, liebevoll und umsichtig“, sagt Sibylle Gutekunst. Sie hat den Parkinson-Kranken bis zuletzt zu Hause gepflegt.

