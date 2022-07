Der Vater des Streichelzoos hatte ein großes Herz für Tiere

Von: Ulrike Osman

Tiere waren ihm Zeit seines Lebens wichtig: Walter Frischmuth. Er verstarb jetzt im Alte rvon 89 Jahren. repro:os © os (repro)

Walter Frischmuth fütterte immer zuerst seine Tiere, bevor er sich selbst zum Essen setzte – so wichtig war ihm das Wohlergehen seiner vielen Vierbeiner.

Germering – „Wenn’s den Viechern gut geht, geht’s mir auch gut“, war ein Leitsatz des Germeringers. Mit seiner Tierliebe trug er viel dazu bei, dass es auch Menschen gut ging – vor allem den Kindern, die sich in seinem Streichelzoo am Parsberg zwischen Pferden, Ponys, Ziegen, Eseln, Schweinen, Rindern, Hasen, Gänsen und Enten tummeln durften.

Auf einem Bauernhof

Der Grundstein für Walter Frischmuths Tierliebe wurde früh gelegt. Als Siebenjähriger kam der 1932 geborene Thüringer auf einen Bauernhof, wo er die gesamten Kriegsjahre hindurch bleiben sollte. Mit 13 setzte er sich in den Kopf, als Missionar nach Afrika zu gehen. Tatsächlich nahm ihn das Augustinerkloster Münnerstadt in der Diözese Würzburg auf, wo er eine Lehre zum Bierbrauer und Metzger machte. Ein Leben als Mönch verlor für den Heranwachsenden dann aber zusehends seinen Reiz. Er sattelte um auf Schwerlast- und Kranwagenfahrer und war für eine Münchner Firma bald in ganz Europa unterwegs. 1960 heiratete er seine Frau Anna und wurde Vater eines Sohnes und einer Tochter. 1965 zog die Familie nach Germering.

Durch seine Arbeit kannte Walter Frischmuth Gott und die Welt – und war selbst bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Das lag auch an seiner auffälligen Erscheinung. Wer ihn sah mit seinem Rauschebart, gekleidet in eine Bundlederhose und auf dem Kopf den Sepplhut, der vergaß ihn so schnell nicht wieder.

Da er auch Tiere für den Circus Krone transportierte, lernte er eines Tages eine Artistenfamilie kennen und half dieser bei der Suche nach einem Winterquartier. Mit Eisbären, Braunbären und Ziegen schlugen die Zirkusleute ein Lager in Esting auf. Als sie weiterzogen, begann Frischmuth auf dem Gelände seine eigene Ranch aufzubauen – mit Ponys für seine beiden Kinder, mit Pferden, Damwild und Hühnern.

Wiese hergerichtet

Über Palsweis (Landkreis Dachau) landete die ganze Menagerie schließlich in Germering. Walter Frischmuth arbeitete inzwischen im dortigen Bauhof und hatte in dem vor Jahren verstorbenen Anton Kiemer, Grünanlagen- und Bauhofreferent im Stadtrat, einen begeisterten Mitstreiter gefunden. Gemeinsam richteten die beiden eine Wiese beim Schusterhäusl her. Sie zäunten das drei Hektar große Gelände ein, legten einen Teich an, pflanzten Bäume und Sträucher. 1983 ging das Gehege offiziell in Betrieb. An den Wochenenden stand es Besuchern offen, 32 Jahre lang war es Teil des städtischen Ferienprogramms.

Hier draußen in seiner Idylle war Walther Frischmuth rundum glücklich – trotz der nie endenden Arbeit, bei der seine Familie tatkräftig mit anpackte. Erst nach seinem 85. Geburtstag ließ der zweifache Großvater und zweifache Urgroßvater sich dazu überreden, den Streichelzoo nur noch sonntags zu öffnen. Abschied von seinen Tieren nahm er erst, als ihn vor zwei Jahren eine Demenzerkrankung zum Pflegefall machte. Und selbst im Heim war er vor allem dann zufrieden, wenn man ihm versicherte, dass es „den Viechern“ gut ging.

