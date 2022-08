Der Weg vom Trosthammer-Haus zum Bier

Im Brauhaus Germering erklärt Harald Heitmeir (2.v.r.), wie das „Trosthammer“ und andere Biere entstehen. © Kürzl

„Das Trosthammer ist ein feines, frisches, obergäriges Bier.“ So erklärt es Harald Heitmeir, einer der Geschäftsführer des Brauhauses Germering.

Germering –Es ist die Endstation des Rundgangs, der für die 30 Interessierten am Freitag am Stadtmuseum „Zeit und Raum“ startete. Dort wiederum hat Wolfgang André, erster Vorsitzender des Fördervereins Stadtmuseum, den Teilnehmern angekündigt: „Wenn am Ende der Route ,Brauhaus’ auf dem Programm steht, gibt es dort auch ein Bier.“

Damit die Zeit bis dahin nicht zu lang wird, dauert die Führung von Sylvia Doll durch das Stadtmuseum nur 23 Minuten. Auch Stadtarchivar Marcus Guckenbiehl belässt es eher bei einem Schnelldurchlauf. Er erzählt ein paar Meter weiter weg vom Rathaus über die ersten Spuren, die man vom Dorf Germering gefunden hat.

Aber zunächst einmal zu dem Ort in der Schmiedstraße, von dem das Trosthammer-Bier seinen Namen bekommen hat. 1922 hatte sich der Münchner Spenglermeister Karl Trosthammer dort niedergelassen. Nach dessen Tod im Jahr 1943 blieb seine Frau bis 1963 dort wohnhaft, das Haus selbst stand noch weitere 22 Jahre dort.

Eine turbulente Gemeinderatssitzung machte dann dem Trosthammer-Haus den Garaus, wie Guckenbiehl berichtete. „Der Bauhof ist schon am nächsten Tag angerückt“, erzählt der Stadtarchivar. „Und der hat ganz schnell Fakten geschaffen.“

Einige der Rundgang-Teilnehmer geraten ins Schmunzeln. Derart rasch gehe es heutzutage wohl kaum mehr, heißt es aus der Runde.

So aber hat die räumliche Nähe zwischen dem Standort des Trosthammer-Hauses und dem des Brauhauses Germering dazu beitragen, für ein Bier einen Namen zu finden. „Wir brauen ein Bier vor Ort vor“, hebt Daniel Vitt, Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung des Brauhauses, zur Erklärung an. Man habe etwas gesucht, was die Regionalität des Bieres und den Bezug zum Ort gut miteinander verbinde. „Es sollte typisch für Germering sein“, so Vitt.

Ein direkter Bezug zu Bier oder zur Braukunst sei dabei nicht erforderlich gewesen, sagt der Geschäftsführer. Dass zwischen Brauhaus und dem Standort des einstigen Trosthammer-Hauses nur wenige Meter liegen, war laut Vitt eigentlich eher Zufall. „Fürs Marketing und die örtliche Verbundenheit passt das natürlich recht gut.“

Bis zum Abriss im Jahr 1985 stand das Trosthammer-Haus so an dieser Stelle in der Schmiedstraße. Das Foto stammt wohl aus den 1950er-Jahren. © Kürzl (Repro)

Tief verbunden mit dem Gebäude, in dem die Brauerei untergebracht ist, ist auch Johanna Stadler. „Wir haben hier sehr lange gewohnt, in Räumen oberhalb der Molkerei“, erzählt sie in ihrem Vortrag. Im Jahr 1991 sei dann der Betrieb der Molkerei eingestellt worden.

Die Witwe des letzten Molkerei-Geschäftsführers Arnold Stadler weiß sogar einen Bezug zum Bier herzustellen. Abwechselnd mit der in der Runde anwesenden Germeringer Autorin und Journalistin Irmgard Langewiesche erzählt Stadler von einer Zeit, als die Kinder noch mit dem Maßkrug zum Bier holen geschickt wurden. Wieder ist ein Aha-Effekt in der Runde der 30 Teilnehmer zu spüren: Heutzutage ist so etwas nicht mehr vorstellbar.

Immerhin hat das Brauhaus, das mittlerweile einen Brauer fest angestellt hat, die Tradition aufgegriffen, dass man das regionale Bier auch im sogenannten offenen Gefäß holen kann: In einem Ein-Liter- oder Zwei-Liter-Gefäß kann man sich selbst das Trosthammer mit nach Hause nehmen. Einer komme aber tatsächlich noch mit seinem eigenen, ganz persönlichen Maßkrug, weiß Vitt zu berichten. Es ist Stadtratsmitglied Sepp Dürr. (Hans Kürzl)