Der Weg zur Barrierefreiheit ist mühsam

Von: Klaus Greif

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Auf dem Weg zu einem barrierefreien Germering ist ein wichtiger Schritt getan. Der Stadtrat billigte jetzt eine vorgestellte detaillierte Bestandsaufnahme. Erste vorgeschlagene Verbesserungen sollen umgesetzt werden.

Germering – Das Planungsbüro Raum + Zeit ist vor zwei Jahren mit der Erstellung eines Gesamtkonzepts zur Barrierefreiheit beauftragt worden. Eine Lenkungsgruppe mit Mitgliedern der Verwaltung, des Teilhabebeirats und des Stadtrates sollte diese Arbeit unterstützend begleiten. Planer Tobias Nowak präsentierte den Stadträten jetzt die Ergebnisse einer detaillierten Bestandserfassung und stellte erste Maßnahmen vor, die man umsetzen könnte. Rund 500 000 Euro würde es kosten, wenn sämtliche Vorschläge umsetzen würde.

Kern der Innenstadt

Beim Gebiet, das zunächst barrierefrei werden soll, handelt es sich um den Kern der Innenstadt. Es erstreckt sich entlang der Unteren Bahnhofstraße vom Kleinen Stachus bis zum Rathaus. Die Bereiche um den Bahnhof, an der Stadthalle und jeweils 100 Meter der Landsberger Straße in beiden Richtungen von der Bahnhofstraße aus zählen ebenfalls dazu.



Sehbehinderte

Bei der Bestandsaufnahme habe sich vor allem gezeigt, dass so genannte Leitlinien für Sehbehinderte fehlen, erklärte Nowak. Dies sei vor allem wichtig für Gehwegabschnitte mit unklaren Wegebeziehungen. Als Beispiel nannte Nowak die Arkaden an der Unteren Bahnhofstraße vor der VR-Bank, wo auch noch Fahrradständer und Aufsteller von Geschäften für Verwirrung sorgten. Ein in den Boden eingearbeiteter taktiler Leitstreifen, der vom Stachus bis zum Rathaus reicht, könnte hier für Verbesserung sorgen.



Das Pflaster

Weitere große Hindernisse für Menschen mit Behinderung gibt es laut Nowak weiterhin bei Übergängen von der Straße zu Gehsteigen. Aber auch vermeintlich unproblematische Bereiche stellten bei näherem Hinschauen ein Problem dar. Er nannte unter anderem das Pflaster des Therese-Giehse-Platzes, wo aktuell der Christkindlmarkt stattfindet: „Spätestens nach dem dritten Glühwein werden sie feststellen, dass der Belag nicht so gerade ist, wie sie meinen.“ Auch der Gehsteig vor dem Marktplatz, in den das gepflasterte Stadtwappen hineinreicht, sei nicht barrierefrei.

Am problematischsten sieht es allerdings am Bahnhof aus: „Da gäbe es sehr viel zu tun“, sagte Tobias Nowak. Das Problem sei, dass die Bahn Eigentümer des Grundstücks sei. Die Stadt sollte dennoch das Gespräch mit der Bahn suchen. Weil aber eine komplette Umgestaltung notwendig sei, könne das Jahre dauern.



Verantwortung

Der selbst im Rollstuhl sitzende Sozialreferent Herbert Sedlmeier hat das Thema Barrierefreiheit maßgeblich auf den Weg gebracht, er erinnerte daran, dass Germering im jahr 1980 als behindertefreundlichste Kommune Bayerns ausgezeichnet worden ist. Sedlmeier: „Wir waren uns unserer Verantwortung immer bewusst.“ Die im Raum stehenden 500 000 Euro zur Umsetzung der ersten Maßnahmen seien viel Geld. Deswegen müsse man Priorisierungen setzen. Wichtig sei aber dass das Konzept nicht in der Schublade verschwinde.



Die vorgeschlagenen Verbesserungen sollen immer dann in Angriff genommen werden, wenn an den betreffenden Stellen sowie so Bauvorhaben anstehen. Außerdem soll eine neue Lenkungsgruppe Förderrichtlinien erarbeiten, um auch private Eigentümer zur Umsetzung von Umbauten zu bewegen.

